Hutnik Kraków – GKS Jastrzębie: typy, kursy, zapowiedź (17.11.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Maciej Urbańczyk

Hutnik Kraków GKS Jastrzębie Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 listopada 2024 14:04 .

Hutnik Kraków – GKS Jastrzębie: przewidywania

Jednym ze spotkań 18. kolejki Betclic 2. ligi będzie rywalizacja pomiędzy Hutnikiem Kraków a GKS-em Jastrzębie. To powinno być bardzo wyrównane starcie, w którym trudno wskazać faworyta bowiem oba zespoły są w ostatnich tygodniach w dość podobnej, raczej słabej dyspozycji. Niemniej to Hutnik Kraków na przestrzeni całego sezonu prezentuje się lepiej i ma po prostu bardziej jakościową kadrę, tak więc to oni są faworytem. Mój typ na to spotkanie: Hutnik Kraków wygra mecz.

Jakub Betclic 2.22 Hutnik Kraków wygra mecz Odwiedź Betclic

Hutnik Kraków – GKS Jastrzębie: ostatnie wyniki

Jeśli chodzi o ostatnie wyniki tych zespołów, to znacznie lepiej radzi sobie zespół GKS-u Jastrzębie. W pięciu ostatnich meczach zdobyli oni w sumie siedem punktów, ale ich dwa ostatnie starcia kończyły się porażkami. Było to w spotkanie z KKS-em Kalisz w ostatniej kolejce oraz ŁKS-em II Łódź tydzień wcześniej.

Zespół Hutnika Kraków w ubiegłym tygodniu przegrał z Podbeskidziem Bielsko-Biała na własnym stadionie 0:2. Wcześniej zremisowali oni z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 1:1 oraz pokonali Olimpię Elbląg 2:1. Poza tym pięć ostatnich spotkań zamykają także porażka z Polonią Bytom oraz KKS-em Kalisz.

Hutnik Kraków – GKS Jastrzębie: historia

W pierwszym meczu tych zespołów w tym sezonie znacząco wygrał zespół GKS-u Jastrzębie. Pokonali oni wówczas gości z Krakowa przed własną publicznością aż 5:0. W poprzednim sezonie również lepsi byli gracze z Górnego Śląska. Na Suchych Stawach padł wynik 1:1, a w starciu w Jastrzębiu było 1:0 dla gospodarzy. Ostatnie zwycięstwo Hutnika Kraków miało miejsce w lutym 2023 roku.

Hutnik Kraków – GKS Jastrzębie: kto wygra?

Kto wygra mecz? Hutnik Kraków

Remis

GKS Jastrzębie Hutnik Kraków

Remis

GKS Jastrzębie 0 Votes

Hutnik Kraków – GKS Jastrzębie: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu warto skorzystać z oferty przygotowanej przez bukmachera Betclic. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic.

Hutnik Kraków Remis GKS Jastrzębie 2.22 3.40 2.90 2.22 3.40 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 listopada 2024 14:04 .

Hutnik Kraków – GKS Jastrzębie: transmisja

Transmisja będzie dostępna na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Początek rywalizacji już w niedzielę 17 listopada 2024 roku o godzinie 12:0..

Poza tym istnieje opcja skorzystania z usługo Betclic TV. Wystarczy założyć konto za pośrednictwem naszej strony, korzystając z kodu promocyjnego GOALPL. Należy również posiadać na koncie dowolną ilość środków.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.