Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Alexandre Lacazette

Hoffenheim Olympique Lyon Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 listopada 2024 21:44 .

Hoffenheim – Lyon: typy bukmacherskie

W czwartek, 7 listopada, TSG Hoffenheim podejmie Olympique Lyon w 4. kolejce Ligi Europy. Niemiecka drużyna zajmuje 18. lokatę, zaś Francuzi znajdują się na 10. miejscu w fazie ligowej. Ekipa Pellegrino Matarazzo przeżywa trudny początek sezonu, zdobywając zaledwie osiem punktów w dziewięciu meczach 1. Bundesligi, co sprawia, że są na miejscu barażowym o utrzymanie. Lyon z kolei prezentuje lepszą formę w Ligue 1, pozostając niepokonanym od ponad miesiąca. Obie drużyny będą walczyć o cenne punkty, które pozwolą im zbliżyć się do czołówki. W mojej opinii, to gospodarze wyjdą z tego starcia zwycięsko i komplet powędruje do Niemców. Mój typ: wygrana TSG Hoffenheim.

STS 2.55 Wygrana TSG Hoffenheim Zagraj!

Hoffenheim – Lyon: ostatnie wyniki

Piłkarze Hoffenheim rozpoczęli rozgrywki Ligi Europy od remisu z FC Midtjylland (1:1). Potem zdołali wygrać na własnym terenie zwycięstwo nad Dynamo Kijów (2:0), dzięki dwóch trafieniach Adama Hlozka. Ale już w poprzedniej kolejce ulegli FC Porto (0:2). W 1. Bundeslidze podopieczni Pellegrino Matarazzo radzą sobie słabo, wygrywając zaledwie dwie z dziewięciu rozegranych potyczek. W miniony weekend przegrali z beniaminkiem, FC St. Pauli (0:2).

Tymczasem Lyon zmagania w europejskich pucharach rozpoczął od triumfu nad Olympiakosem Piereus (2:0). Następnie Francuzi wygrali na wyjeździe z Rangers (4:1), a po dwie bramki zdobyli Alexandre Lacazette i Malick Fofana. 7-krotni mistrzowie Francji jednak w zeszłej kolejce musieli uznać wyższość Besiktasu (0:1). Gola na wagę trzech punktów dla tureckiego zespołu strzelił Gedson Fernandes. Z pięciu ostatnich spotkań ekipa Pierre’a Sage’a wygrała dwa, dwukrotnie zremisowała i raz przegrała.

Hoffenheim – Lyon: historia

Obie drużyny dotychczas rozegrały dwa mecze w europejskich pucharach. W sezonie 2018/19 Hoffenheim mierzył się z Lyonem w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W obu starciach padł wówczas remis. W Niemczech było (3:3), a dwie bramki dla Hoffenheim zdobył Andrej Kramarić. Chorwat do tej pory jest ważną postacią drużyny. Z kolei w rewanżu w Lyonie gospodarze objęli prowadzenie 2:0, jednak w drugiej połowie TSG udało się wyrównać, a zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry zdobył Pavel Kaderabek.

Hoffenheim – Lyon: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie nie wskazują wyraźnego faworyta meczu Hoffenheim – Lyon. Typ na zwycięstwo gospodarzy zostało wyceniony u bukmachera STS na około 2.55. Tymczasem kurs triumf Francuzów wynosi mniej więcej 2.45. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Hoffenheim – Lyon: sonda

Kto wygra mecz? TSG Hoffenheim 0% Remis 0% Olympique Lyon 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: TSG Hoffenheim

Remis

Olympique Lyon

Hoffenheim – Lyon: przewidywane składy

Hoffenheim Pellegrino Matarazzo Olympique Lyon Pierre Sage Hoffenheim Pellegrino Matarazzo 3-4-1-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-1-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Olympique Lyon Pierre Sage Rezerwowi 2 Robin Hranac 3 Pavel Kaderabek 4 Tim Drexler 10 Mërgim Berisha 17 Umut Tohumcu 18 Diadié Samassékou 19 David Jurasek 25 Kevin Akpoguma 26 Haris Tabakovic 29 Jacob Bruun Larsen 33 Max Moerstedt 37 Luca Philipp 6 Maxence Caqueret 9 Gift Orban 12 Wilfried Zaha 15 Tanner Tessmann 16 Abner Vinicius 17 Saïd Benrahma 20 Saël Kumbedi 22 Clinton Mata 27 Warmed Omari 40 Remy Descamps 69 Georges Mikautadze

Hoffenheim – Lyon: transmisja meczu

Spotkanie w ramach 4. kolejki Ligi Europy między Hoffenheim a Lyonem zostanie rozegrany w czwartek, 7 listopada, o godzinie 21:00. Mecz nie będzie transmitowany w telewizji. Starcie niemieckiego zespołu z francuskim będzie można śledzić w intrenecie na stronie oraz w aplikacji Polsat Box Go.