TSG Hoffenheim – Bayer Leverkusen: typy, kursy, zapowiedź (14.09.2024)

Hoffenheim – Bayer Leverkusen, typy i przewidywania

Bayer Leverkusen w sobotnie popołudnie zmierzy się na wyjeździe z TSG Hoffenheim na PreZero Arenie w ramach trzeciej serii gier 1. Bundesligi. Mistrzowie Niemiec będą chcieli szybko zrehabilitować się po pierwszej porażce ligowej od maja 2023 roku. Podopieczni Xabiego Alonso ponieśli porażkę z RB Lipsk (2:3) przed przerwą na kadrę. Gospodarze po dwóch kolejkach zajmują 11. miejsce z trzema punktami. Z kolei Bayer znajduje się na ósmym miejscu z taką samą liczbą punktów.

Chociaż piłkarze Hoffenheim mogą pochwalić się solidnym bilansem na własnym stadionie w ostatnich spotkaniach Bundesligi, to zespół z Leverkusen będzie zdeterminowany, by wrócić na zwycięską ścieżkę po zakończeniu swojej imponującej serii meczów bez porażki. Moim zdaniem trzy punkty powędrują na stronę gości. Mój typ: Wygrana Bayeru Leverkusen.

Hoffenheim – Bayer Leverkusen, ostatnie wyniki

W ostatnim meczu ekipa TSPG Hoffenheim została pewnie pokonane przez Eintracht Frankfurt (1:3). Honorową bramkę dla drużyny prowadzonej przez Pellegrino Matarazzo zdobył Andrej Kramarić, który jest liderem klasyfikacji strzleców z czterema trafieniami. To hat-trick 33-letniego Chorwata zapewnił komplet punktów na starcie rozgrywek z Holstein Kiel (3:2). Zespół, który rozgrywa swoje domowe mecze na przedmieściach Sinsheim po raz ostatni poniósł porażkę przed własną publicznością 16 marca ze Stuttgartem.

Z kolei Bayer Leverkusen do sobotniego meczu przystępuje po zakończeniu imponującej serii 43 spotkań bez porażki, trwającej od sierpnia 2023 roku. W ostatnim starciu z RB Lipsk zawodnicy Alonso prowadzili 2:0, jednak ostatecznie przegrali po dramatycznych wydarzeniach, w tym bramce Kevina Kampla tuż przed przerwą oraz dwóch trafieniach Loisa Opendy w drugiej połowie. Biorąc pod uwagę ostatnie cztery mecze mistrzów Niemiec we wszystkich rozgrywkach, stracili sześć goli i tylko raz zachowali czyste konto.

Hoffenheim – Bayer Leverkusen, historia

Bayer Leverkusen może pochwalić się zdecydowaną przewagą w ostatnich spotkaniach przeciwko Hoffenheim, wygrywając cztery z pięciu ostatnich meczów. Jedyną porażkę w tym okresie Aptekarze ponieśli w sierpniu 2022 roku, kiedy ulegli (0:3). Ostatnie bezpośrednia rywalizacja dostarczyła mnóstwo emocji. Drużyna Alonso odniosła zwycięstwo (2:1), odwracając wynik spotkania po golach Roberta Andricha i Patrika Schicka.

Hoffenheim – Bayer Leverkusen, kto wygra?

Hoffenheim – Bayer Leverkusen, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniej rywalizacji w 3. kolejce pomiędzy Hoffenheim a Bayerem Leverkusen są goście. Kurs na triumf mistrzów Niemiec oscyluje na poziomie 1.49-1.51. Z kolei kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi mniej więcej 5.50. Remis został wyceniony na około 4.80. Przy okazji tego starcia polecam do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Hoffenheim – Bayer Leverkusen, transmisja

Mecz pomiędzy TSG Hoffenheim a Bayerem Leverkusen zostanie rozegrany w sobotę (14 września) o godzinie 15:30. Spotkanie w ramach trzeciej kolejki 1. Bundesligi będzie do objerzenia na platformie streamingowej Viaplay.

