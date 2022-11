Hiszpania – Kostaryka: typy, kursy, zapowiedź (23.11.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Dani Carvajal

Hiszpania – Kostaryka: typy na mecz grupy E. Reprezentacje te inaugurują swoje zmagania na mundialu. Zapoznaj się z naszą zapowiedzią.

Al Thumama Stadium Mistrzostwa świata, gr. E Hiszpania Kostaryka 1.16 7.80 21.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 listopada 2022 10:53 .

Hiszpania – Kostaryka, typy i przewidywania

W środowym meczu spodziewamy się, że Hiszpania będzie chciała zapewnić sobie zwycięstwo dosyć szybko, aby nie narazić się na stratę punktów w grupie z Niemcami i Japonią. Do tego potrzeba kilku goli. Kuba Olkiewicz typuje, że na Al Thumama Stadium padnie powyżej 3,5 bramki.

Naszym zdaniem większość goli strzeli Hiszpanii i to właśnie ona sięgnie po pełną pulę. Z wygrywaniem meczów na mundialu problem ma Kostaryka, która spróbuje zagrozić faworytowi, lecz prawdopodobnie bezskutecznie.

Hiszpania – Kostaryka, ostatnie wyniki

Reprezentacja Hiszpanii do mundialu w Katarze przystąpi w dobrych nastrojach. La Furia Roja to bowiem uczestnik turnieju finałowego Ligi Narodów. Przepustkę do najlepszej czwórki tych rozgrywek uzyskała w ostatniej kolejce, gdy pokonała Portugalię. Tuż przed mistrzostwami świata, zespół Luisa Enrique pokonał natomiast Jordanię.

Towarzyską potyczkę przed mundialem ma za sobą także Kostaryka. Reprezentacja ta rywalizowała z Nigerią, którą pokonała 2:0. Ostatnie spotkanie o stawkę Kostaryka rozegrała zaś w czerwcu. Wówczas brała udział w barażu o kwalifikację do mistrzostw świata. Jej przeciwnikiem był Nowa Zelandia, która uległa przedstawicielowi strefy CONCACAF 0:1.

Hiszpania – Kostaryka, historia

Reprezentacje te rywalizowały ze sobą trzykrotnie. Dla Kostaryki najbardziej udana była pierwsza potyczka. Udało się bowiem wywalczyć remis. Hiszpania triumfowała w kolejnych dwóch konfrontacjach.

Hiszpania – Kostaryka, statystyki przed meczem

Hiszpania i Kostaryka zmierzą się po raz czwarty. W dotychczasowych meczach padło aż 12 goli, średnio po cztery na mecz

Hiszpanie wygrali swoją grupę w czterech z pięciu ostatnich występów na turnieju

Kolejny gol Hiszpanii na Mistrzostwach Świata będzie ich setnym w turnieju. José Iraragorri zdobył pierwszą bramkę w 1934 roku, w wygranym 3-1 meczu 1/16 z Brazylią.

Kostaryka jest bez zwycięstwa w sześciu ostatnich meczach Mistrzostw Świata (cztery remisy i dwie porażki). To najdłuższy okres w rozgrywkach. Nie udało im się również trafić do siatki w czterech z tych sześciu meczów

Hiszpania wygrała mistrzostwo świata w 2010 roku. To ich jedyny półfinał spośród aż trzynastu występów na mundialu

Hiszpania- Kostaryka, kursy bukmacherów

Hiszpania- Kostaryka, przewidywane składy

Kontuzje i zawieszenia

Hiszpania

Kostaryka

Hiszpania- Kostaryka, kto wygra

Hiszpania- Kostaryka, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w środę 23 listopada. Jako arbiter główny zawody poprowadzi Mohammed Abdulla Hassan Mohamed ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pierwszy gwizdek sędziego przewidziany jest na godzinę 17:00. Transmisja na żywo będzie dostępna w TVP1 i TVP SPORT. Spotkanie skomentują Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow.

