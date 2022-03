Górnik Zabrze – Termalica Nieciecza: typy, kursy, zapowiedź (20.03.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Górnik Zabrze – Termalica Nieciecza: typy na mecz PKO Ekstraklasy. Prowadzeni przez Jana Urbana gospodarze w roli faworyta przystąpią do ostatniego spotkania Ekstraklasy przed przerwą na rywalizację reprezentacji.

Ekstraklasa Górnik Zabrze Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Górnik Zabrze – Termalica Nieciecza, typy na mecz i przewidywania

Na papierze faworytem jest Górnik, ale goście z Niecieczy zrobią wszystko, aby wywieźć z Zabrza przynajmniej jeden punkt i pozostać w grze o utrzymanie w Ekstraklasie. Biorąc pod uwagę dotychczasowe występy obu drużyn w rundzie rewanżowej, nie odbieramy Termalice szans na wygraną.

W niedzielę spodziewamy się zaciętego spotkania, w którym niekoniecznie obejrzymy wiele bramek. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki

Górnik Zabrze – Termalica Nieciecza, ostatnie wyniki

Górnik Zabrze wiosną spisuje się ze zmiennym skutkiem. Jeszcze niedawno mógł się pochwalić serią trzech kolejnych meczów w lidze bez porażki – 1:1 z Rakowem Częstochowa, 0:0 z Piastem Gliwice i 3:0 z Cracovią – ale została ona przerwana przed tygodniem. Drużyna Jana Urbana w ostatniej kolejce musiała na wyjeździe uznać wyższość walczącej o utrzymanie Warty Poznań (1:2).

Tymczasem Bruk-Bet Termalica Nieciecza po całkiem udanym początku rundy wiosennej (10 punktów w pięciu meczach), w ostatnich dwóch spotkaniach doznała dwóch porażek. Najpierw u siebie przegrała 0:2 z Zagłębiem Lubin, a w trakcie mijającego tygodnia uległa 1:4 Legii Warszawa w zaległym pojedynku. W efekcie nadal zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli.

Górnik Zabrze – Termalica Nieciecza, historia

Górnik w niedzielę będzie chciał wziąć rewanż za pierwszy pojedynek obu zespołów w tym sezonie. Wrześniowe spotkanie w Niecieczy zakończyło się bowiem wygraną 3:1 gospodarzy, choć to goście z Zabrza prowadzili w tym pojedynku od 55. minuty. Termalica zdołała jednak odwrócić losy rywalizacji zdobywając trzy gole w ciągu zaledwie ośmiu minut.

Górnik Zabrze – Termalica Nieciecza, kursy

Zdaniem bukmacherów każdy inny wynik niż wygrana gospodarzy będzie w tym meczu niespodzianką. Kursy na zwycięstwo Górnik oscylują w okolicy 1.70 – 1.75.

Górnik Zabrze – Termalica Nieciecza, przewidywane składy

Górnik: Bielica – Wiśniewski, Janicki, Cholewiak – Dadok, Kubica, Manneh, Podolski, Nowak, Janża – Krawczyk

Termalica: Pawluczenko – Kukułowicz, Tekijaski, Putiwcew, Hybs – Gergel, Hubinek, Ambrosiewicz, Wlazło, Mesanović – Poznar

Górnik Zabrze – Termalica Nieciecza, transmisja meczu

Transmisja z niedzielnego meczu w Zabrzu, który rozpocznie się o godzinie 17:30, będzie prowadzona na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Pojedynek skomentują Robert Skrzyński i Tomasz Wieszczycki.

