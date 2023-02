Górnik Zabrze – Lecha Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź (04.02.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Górnik Zabrze – Lecha Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź. Pojedynek Górnika z Lechią to mecz o sześć punktów. Obie ekipy znajdują się w dolnej części tabeli i uciekają przed strefą spadkową. W lepszych nastrojach przystąpią do tego starcia gdańszczanie, którzy w przeciwieństwie do drużyny z Roosevelta zaliczyli udaną inaugurację roku 2023 w rozgrywkach ligowych. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 17:30.

Górnik Zabrze – Lecha Gdańsk, typy i przewidywania

Górnik Zabrze znajduje się w fatalnej dyspozycji. Zabrzanie notują serię czterech porażek z rzędu i mają jedną z gorszych defensyw w lidze. Ostatni raz zespół Gaula zachował czyste konto pod koniec października w meczu z Widzewem Łódź. Lechia choć nie zawsze zachwyca w tym sezonie to często jest skuteczna, dlatego wydaje się, że minimum jeden gol dla gości na pewno padnie w tym pojedynku. Nasz typ: Lechia strzeli gola – TAK.

Górnik Zabrze – Lecha Gdańsk, sytuacja kadrowa

Górnik Zabrze zmaga się problemami zdrowotnymi wielu zawodników, którzy zachorowali po powrocie ze zgrupowania w Turcji. Zabrzanie już w meczu z Cracovią zagrali w mocno przetrzebionym składzie, dlatego trudno przewidzieć, który z graczy będzie do dyspozycji Gaula w sobotę. W obu zespołach żaden zawodnik nie jest zawieszony za żółte bądź czerwone kartki. W Lechii najprawdopodobniej z powodu kontuzji nie wystąpi Kałuziński.

Górnik Zabrze – Lecha Gdańsk, ostatnie wyniki

Górnik Zabrze fatalnie rozpoczął rok 2023 od porażki w wyjazdowym meczu z Cracovią 0:2. Nie licząc meczów towarzyskich zabrzanie notują serię czterech porażek z rzędu: trzech ligowych oraz jednej w Pucharze Polski z KKS-em Kalisz. Ostatni raz zabrzanie wygrali z Pogonią Szczecin na początku listopada.

Lechia w minionej kolejce PKO Ekstraklasy skromnie pokonała Wisłę Płock 1:0, a na zakończenie roku 2022 ograła Górnik Zabrze w zaległym meczu 2. kolejki. Ostatnie pięć meczów w PKO Ekstraklasie w ich wykonaniu to trzy zwycięstwa i dwie porażki.

Górnik Zabrze – Lecha Gdańsk, historia

Obie ekipy ostatni raz zagrały ze sobą w listopadzie, gdy odbył się zaległy mecz 2. kolejki. W Gdańsku lepsza była Lechia, która wygrała 2:1. Górnik nie wygrał z gdańszczanami od czterech spotkań. Ostatnie zwycięstwo miało miejsce we wrześniu 2020. Ekipa ze Śląska wygrała wtedy przed własną publicznością 3:0.

Górnik Zabrze – Lecha Gdańsk, kursy bukmacherskie

Górnik Zabrze – Lecha Gdańsk, kto wygra

Górnik Zabrze – Lecha Gdańsk, przewidywane składy

Górnik Zabrze – Lecha Gdańsk, transmisja meczu

Sobotni mecz 19. kolejki PKO Ekstraklasy będzie dostępny w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie prowadzona na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie będzie również można obejrzeć w usłudze CANAL+ online. Abonament z dostępem do kanałów CANAL+ kosztuje 39 zł miesięcznie przy zakupie na sześć miesięcy z góry. Istnieje również możliwość wykupienia abonamentu z dostępem do kanałów Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium w cenie 59 zł także wykupując na sześć miesięcy z góry. Oszczędność wynosi 60 zł. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

