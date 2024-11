Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Górnik Zabrze Jagiellonia Białystok Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 listopada 2024 20:07 .

Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok, typy bukmacherskie

Górnik Zabrze w 14. kolejce Ekstraklasy zagra u siebie z Jagiellonią Białystok. Drużyna Jana Urbana jest minimalnym faworytem tego spotkania, co zapewne wynika z przewagi własnego boiska.

Według mnie może to być spotkanie, w którym Jagiellonia Białystok odniesie zwycięstwo. Drużyna Adriana Siemieńca nadal prezentuje wysoki poziom i udowodniła, że potrafi wygrywać na wyjeździe.

Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki

Górnik Zabrze ma za sobą dwie wygrane z rzędu – 2:0 z Widzewem oraz 3:1 ze Stalą Mielec. Natomiast we wcześniejszych trzech meczach ekipa Jana Urbana odnotowała remis i dwie porażki.

Z kolei Jagiellonia Białystok jest w bardzo wysokiej i równej formie. Mistrzowie Polski nie przegrali w dziewięciu ostatnich meczach oficjalnych, zaliczając osiem zwycięstw i jeden remis.

Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok, historia

W pięciu poprzednich meczach częściej wygrywała Jagiellonia Białystok – taka sytuacja miała miejsce trzykrotnie. Oprócz tego raz wygrał Górnik Zabrze i raz padł remis.

Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nieśmiało wskazali faworyta. Kurs na Górnik wynosi około 2.35. Natomiast współczynnik na Jagiellonię oscyluje w granicach 2.80. Najwyżej wyceniono remis, bo tutaj szacunek wynosi mniej więcej 3.50.

Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

Górnik Zabrze Jan Urban Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Górnik Zabrze Jan Urban 4-4-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Rezerwowi 1 Filip Majchrowicz 5 Kryspin Szczesniak 9 Sinan Bakis 16 Pawel Olkowski 21 Aleksander Tobolik 22 Manu Sánchez 27 Dominik Szala 30 Nikodem Zielonka 44 Aleksander Buksa 88 Yosuke Furukawa 91 Dominik Sarapata 1 Max Stryjek 4 Jetmir Haliti 5 Cezary Polak 9 Lamine Diaby-Fadiga 14 Jaroslaw Kubicki 20 Miki Villar 22 Peter Kovacik 29 Marcin Listkowski 39 Aurelien Nguiamba 51 Alan Rybak 72 Mateusz Skrzypczak 82 Tomás Silva

Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok, transmisja

Mecz Górnik – Jagiellonia odbędzie się w niedzielę (3 listopada) o godzinie 14:45. Transmisja ze spotkania będzie dostępna w telewizji na kanale CANAL+ Sport 3. Naturalnie mecz można obejrzeć również za pośrednictwem Canal+ Online.

Abonament Canal+ Online można wykupić za pośrednictwem naszej strony, a cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy umowie na rok. W pakiecie jest również pełny dostęp do wszystkich meczów Ligi Mistrzów.

