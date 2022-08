GKS Tychy – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (13.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Luis Fernandez

GKS Tychy – Wisła Kraków: typy i kursy na mecz 1. ligi. Z pozycji lidera do sobotniego spotkania 6. kolejki przystępować będzie drużyna Jerzego Brzęczka. Tym razem w roli faworyta przystępować będzie do wyjazdowego spotkania z Tychach.

1. liga GKS Tychy 71 Wisła Kraków 3.45 3.30 2.28 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 sierpnia 2022 12:17 .

GKS Tychy – Wisła Kraków, typy i przewidywania

Od początku sobotniego spotkania inicjatywa powinna należeć do zawodników Wisły Kraków, którzy będą chcieli udowodnić, że wyniki drużyny na początku sezonu nie są dziełem przypadku. Biała Gwiazda w dotychczasowych meczach imponowała efektywnością. Na uwagę zasługuje również zaledwie jeden stracony gol, którego wiślaków udało się strzelić piłkarzom GKS-u Katowice. Gra w defensywie jest obecnie mocną stroną zespołu Jerzego Brzęczka i spodziewamy się, że sobotnie spotkanie to potwierdzi. Stawiamy, że w tym meczu bramki padną tylko z jednej strony. Nasz typ: brak BTTS

GKS Tychy – Wisła Kraków, ostatnie wyniki

Kibice Wisły Kraków z pewnością nie wyobrażali sobie tak dobrego startu w pierwszoligowych rozgrywkach. Biała Gwiazda po pięciu rozegranych kolejkach ma na swoim koncie cztery zwycięstwa i jeden remis. W sobotnie popołudnie powalczy o piątą wygraną z rzędu.

Przed tygodniem wiślacy skromnie 1:0 pokonali na wyjeździe Odrę Opole, a we wtorek przed własną publicznością ograli 2:1 GKS Katowice odwracając losy rywalizacji dzięki dwóm trafieniom Luisa Fernandeza. W Tychach podopieczni Jerzego Brzęczka będą chcieli pójść za ciosem.

Drużyna GKS-u Tychy ostatnich występów nie może zaliczyć do udanych. W ostatnich dwóch kolejkach musiała uznać wyższość Podbeskidzia Bielsko-Biała (1:4 u siebie) i Zagłębia Sosnowiec (0:1 na wyjeździe). W efekcie z czterema punktami po pięciu meczach plasuje się aktualnie tuż nad strefą spadkową.

GKS Tychy – Wisła Kraków, historia

Sobotni mecz nie będzie pierwszym pojedynkiem tych zespołów w historii. Przed laty obie drużyny miały okazję mierzyć się ze sobą w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale ostatni taki pojedynek miał miejsce w 1997 roku. Od tamtej pory oba zespoły spotkały się dwukrotnie w Pucharze Polski, ostatni raz w ubiegłym roku. W meczu 1/16 finału, który rozgrywany był w Tychach, górą byli wiślacy, którzy wygrali 3:1 i awansowali do kolejnej rundy.

GKS Tychy – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

Skuteczność Wisły w obecnym sezonie może imponować, ale mimo to bukmacherzy ostrożnie podchodzą do jej szans na zwycięstwo w poszczególnych meczach. Tak jest również w przypadku sobotniego spotkania w Tychach. Kursy na wygraną “Białej Gwiazdy” kształtują się w okolicy 2.25 – 2.28.

GKS Tychy – Wisła Kraków, przewidywane składy

GKS Tychy: Kostrzewski – Machowski, Buchta, Nedić, Mańka, Wołkowicz – Dominguez, Żytek, Czyżycki – Dzięgielewski, Rumin

Wisła: Biegański – Jaroch, Łasicki, Mehremić, Wachowiak – Starzyński, Duda, Fernandez, Jelić Balta, Młyński – Żyro

GKS Tychy – Wisła Kraków, transmisja meczu

Wszystkie spotkania z udziałem Wisły Kraków na pierwszoligowych boiskach cieszą się dużym zainteresowaniem. Nic więc dziwnego, że mają one pewne miejsce w ramówce stacji Polsat. Mecz 6. kolejki 1 Ligi GKS Tychy – Wisła Kraków, który rozegrany zostanie w sobotę (13 sierpnia) o godzinie 17:30, będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport Extra.

Jest również sposób, który pozwala na obejrzenie tego spotkania zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu. Mecz obejrzymy w usłudze Polsat Box Go, do której dostęp dzięki promocji Fuksiarza można uzyskać za darmo na 30 dni. Co trzeba zrobić? To proste. Wystarczy zarejestrować konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony, a następnie wpłącić w ciągu 48 godzin depozyt o minimalnej wartości 50 zł. Po spełnieniu tych warunków otrzymasz w ciągu 48 godzin od Fuksiarza dostęp na 30 dni do pakietu sportowego w Polsat Box Go.

