GKS Tychy - Arka Gdynia, typy na mecz 16. kolejki Betclic 1. Ligi. Gdynianie poważnie liczą się w grze o bezpośredni awans. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Tomasz Grzegorczyk

GKS Tychy Arka Gdynia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2024 04:59 .

GKS – Arka, typy i przewidywania

GKS Tychy w poprzednim sezonie do samego końca walczył o miejsce barażowe, a teraz znajduje się tuż nad strefą spadkową. Trener Artur Skowronek nie wpłynął pozytywnie na zawodników, ale wciąż utrzymuje się na stanowisku. W sobotę GKS podejmie u siebie faworyzowaną Arkę Gdynia, która może wskoczyć do pierwszej dwójki, gwarantującej bezpośredni awans do Ekstraklasy. Mój typ – wygrana Arki.

GKS – Arka, ostatnie wyniki

GKS Tychy ma za sobą cenny bezbramkowy remis w wyjazdowej potyczce z Wisłą Kraków. Wcześniej podzielił się punktami także ze Zniczem Pruszków (1-1). Na ligową wygraną GKS czeka od 21 sierpnia, kiedy to ograł Pogoń Siedlce. Jego dyspozycja przekłada się na wyjątkowo niskie, dwunaste miejsce w tabeli.

Arka Gdynia w poprzedniej kolejce zanotowała bardzo cenną wygraną nad Wisłą Płock. W ligowej tabeli zajmuje trzecie miejsce, tuż za plecami Miedzi Legnica. Gdynianie pod wodzą trenera Grzegorczyka punktują niesamowicie, a na koncie mają triumfy choćby nad Odrą Opole (6-0) czy Kotwicą Kołobrzeg (5-0).

GKS – Arka, historia

W minionym sezonie Arka Gdynia dwukrotnie okazała się w bezpośredniej rywalizacji lepsza od GKS-u Tychy. U siebie zwyciężyła 2-0, zaś w delegacji 1-0. Bohaterem obu meczów był Karol Czubak, który trafiał zarówno jesienią, jak i wiosną.

GKS – Arka, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy stawiają Arkę Gdynia w roli faworyta sobotniego meczu. Kurs na jej wygraną wynosi 1.84. W przypadku ewentualnego zwycięstwa GKS-u Tychy jest to 3.80, zaś kurs na remis wynosi 3.50.

GKS Tychy Remis Arka Gdynia 3.80 3.50 1.84 3.80 3.50 1.84 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2024 04:59 .

GKS – Arka, kto wygra?

GKS – Arka, transmisja meczu

Mecz GKS Tychy – Arka Gdynia rozpocznie się o godzinie 14:30. Transmisja będzie dostępna na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport. Można go oglądać także dzięki usłudze Betclic TV. Żeby uzyskać dostęp, wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

