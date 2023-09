GKS Katowice – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (27.09.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Katowice – Górnik, typy bukmacherskie

GKS Katowice w ramach 1/32 finału Pucharu Polski zmierzy się z zespołem Górnika Zabrze. Spotkanie między tymi zespołami zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem będziemy mogli ujrzeć na własne oczy różnicę pomiędzy pierwszoligową drużyną a ekstraklasową, a na dodatek będą to wielki derby województwa śląskiego. My spodziewamy się zaciętego meczu, w którym to jednak goście awansują do dalszej fazy rozgrywek. Nasz typ: awans Górnika Zabrze

Katowice – Górnik, ostatnie mecze

Drużyna GKS-u Katowice podejdzie do tego spotkania podrażniona, bowiem dwa ostatnie mecze nie poszły po ich myśli – porażki z Zagłębiem Sosnowiec (0:1) oraz Lechią Gdańsk (1:3). Poprzednie trzy starcia ligowe to dwie wygrane GieKSy (2:0 ze Zniczem Pruszków i 3:0 z Resovią Rzeszów), a także jeden remis (1:1 z Podbeskidziem Bielsko-Biała).

Natomiast Górnik Zabrze w tym sezonie prezentuje formę zdecydowanie poniżej oczekiwań. Ostatnie pięć spotkań podopiecznych Jana Urbana to jedno zwycięstwo (1:0 z Ruchem Chorzów), dwa remisy (1:1 z Widzewem Łódź oraz 1:1 z Lechem Poznań), a także dwie porażki (1:4 z Jagiellonią Białystok i 1:2 z Legią Warszawa).

Katowice – Górnik, historia

Obie drużyny miały okazję zmierzyć się ze sobą w ubiegłym sezonie, również w rozgrywkach Pucharu Polski. Wówczas po zwycięstwo sięgnęli “Żabole” (2:1). Poprzednie spotkania GKS-u z Górnikiem przypadały w latach 2018-19. Trzy mecze towarzyskie zakończyły po jednej wygranej oraz remisie.

Katowice – Górnik, kursy bukmacherskie

Faworytem środowych derbów województwa śląskiego jest zespół Górnika Zabrze, mimo że to za GKS-em Katowice będzie przemawiał atut własnego boiska oraz głośnego dopingu kibiców, którzy prawdopodobnie w licznej grupie zjawią się na stadionie. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie wynoszą nawet 3.60, podczas gdy na wygraną "Żaboli" oscylują w okolicach 2.10 – 2.20.

Katowice – Górnik, kto wygra?

Katowice – Górnik, przewidywane składy

GKS Katowice: Kudła – Komor, Jędrych, Janiszewski – Rogala, Shibata, Repka, Kozubal, Wasielewski – Błąd, Bergier

Górnik Zabrze: Bielica – Dadok, Traintafyllopoulos, Janicki, Janza – Pacheco, Rasak – Yokota, Podolski, Lukoszek – Musiolik

Katowice – Górnik, transmisja meczu

Spotkanie GKS-u Katowice z Górnikiem Zabrze będzie transmitowane na kanale Polsat Sport. Spotkanie odbędzie się już w środę (27 września) o godzinie 21:00.

