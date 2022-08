Fulham – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (06.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Mo Salah

Fulham – Liverpool: typy kursy zapowiedzi. Sobotni mecz 1. kolejki Premier League, w którym Fulham podejmie przed własną publicznością Liverpool to jeden z ciekawszych pojedynków tej serii gier. Zdecydowanym faworytem są podopieczni Jurgena Kloppa, ale to nie znaczy, że gospodarzy nie stać na sprawienie niespodzianki w pierwszym meczu sezonu. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 13:30.

Craven Cottage Premier League Fulham Liverpool FC 11.0 6.40 1.28 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 sierpnia 2022 16:12 .

Fulham – Liverpool, typy i przewidywania

Fulham po powrocie do Premier League od razu czeka jeden z najtrudniejszych meczów sezonu. O punkty w starciu z Liverpoolem będzie bardzo trudno. The Reds wygrali trzy z ostatnich czterech spotkań na Creven Cottage i również tym razem każdy inny wynik, niż triumf podopiecznych Jurgena Kloppa będzie można uznać przynajmniej za niespodziankę. Choć należy dodać, że ostatnia rywalizacja tych drużyn z marca 2021 roku zakończyła się triumfem gospodarzy sobotniego pojedynku. Naszym zdaniem Fulham w starciu z Liverpoolem będzie ciężko nie tylko o punkty, ale również o zdobycze bramkowe. Nasz typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Superbet 1,85 Obie drużyny strzelą – NIE Odwiedź Superbet

Kurs 100.00 na zwycięzcę meczu w Superbet

Bardzo ciekawą ofertę na pierwszą kolejkę przygotował także bukmacher Superbet, który daje możliwość postawienia po kursie 100.00 na zwycięzcę dowolnego spotkania najbliższego weekendu. Zachęcamy do skorzystania z tej oferty przy okazji sobotniego meczu Fulham – Liverpool. Poniżej prezentujemy krok po kroku wyjaśniamy jak skorzystać z oferty.

Załóż konto w Superbet podając kod promocyjny GOAL Dokonaj pierwszego depozytu – min. 50 zł Postaw pojedynczy zakład na którym znajdzie się typ na zwycięzcę dowolnego meczu 1. kolejki Premier League Minimalna kwota zakładu to 2 zł Jeżeli poprawnie wytypujesz zwycięzcę, otrzymasz nie tylko swoją wygraną z kuponu, ale dodatkowo także bonus w wysokości 200 zł.

Warunki promocji, w tym zasady obrotu bonusem, znajdziesz na stronie Superbet.

Fulham – Liverpool, sytuacja kadrowa

Występ Nathaniela Chalobaha jest wątpliwy, z kolei Marco Silva nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanej pary Joe Bryana i Harry’ego Wilsona. W ataku Fulham powinien wystąpić Mitrović, a w środku pola najprawdopodobniej zobaczymy Palhinhę oraz Pereirę.

W nowym sezonie Jurgen Klopp będzie musiał sobie radzić już bez Sadio Mane, który odszedł do Bayernu Monachium. Do Liverpoolu dołączył natomiast Darwin Nunez, który sobotni mecz raczej rozpocznie na ławce rezerwowych, a ofensywne trio będą stanowić Diaz, Firmino i Salah. W składzie The Reds media nie przewidują żadnych niespodzianek względem poprzedniego sezonu.

Fulham – Liverpool, ostatnie wyniki

Fulham poprzedni sezon skończyło na pierwszym miejscu w rozgrywkach Championship. Zespół z Londynu w lipcu rozegrał cztery sparingi. Wygrał z Niceą oraz Estoril, przegrał aż 1:5 z Benfiką Lizbona i zremisował z Villarreal 1:1.

Liverpool nieudanie zakończył poprzedni sezon przegrywając walkę o mistrzostwo Anglii oraz finał Ligi Mistrzów. Liverpool w meczach sparingowych wygrał między innymi z RB Lipsk czy Crystal Palace, ale przegrał z Manchesterem United i Salzburgiem. 30 lipca podopieczni Jurgena Kloppa triumfowali w meczu o Tarczę Wspólnoty pokonując Manchester Coty 3:1.

Fulham – Liverpool, historia

W rywalizacjach Fulham z Liverpoolem w ostatnich latach lepiej radzą sobie The Reds, choć należy podkreśli, że ostatni pojedynek tych drużyn z marca 2021 zakończył się zwycięstwem Fulham na Anfield Road 1:0, a drugi mecz sezonu 2020/21 remisem 1:1. Wcześniej Liverpool odniósł sześć zwycięstw z rzędu.

Fulham – Liverpool, typy bukmacherskie

Fulham Remis Liverpool FC 9.65 6.05 1.28 11.0 6.40 1.28 11.0 6.40 1.28 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 sierpnia 2022 16:12 .

Fulham – Liverpool, przewidywane składy

Fulham: Rodak, Mbabu, Adarabioyo, Ream, Robinson, Reed, Palhinha, Kebano, Periera, Cordova-Reid, Mitrović

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Dijk, Robertson, Thiago, Fabinho, Henderson, Salah, Firmino, Diaz

Fulham – Liverpool, transmisja meczu

Nastąpił przełom na rynku praw telewizyjnych. Prawa do pokazywania meczów Premier League od tego sezonu przejęła platforma Viaplay, na której będą dostępne wszystkie mecze sezonu. Spotkanie Fulham z Liverpoolem będzie można obejrzeć właśnie za pośrednictwem Viaplay, platformy dostępnej w przeglądarce www lub aplikacji mobilnej. Dostęp do transmisji będą mieli również posiadacze telewizji satelitarnej Canal+ z wykupionym pakietem Canal+.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.