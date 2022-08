Fulham – Brentford: typy, kursy, zapowiedź (20.08.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Brentford

W trzeciej kolejce Premier League o godzinie 16:00, czekają nas derby Londynu. Będące beniaminkiem Fulham, podejmie na Craven Cottage Brentford.

Fulham – Brentford, typy i przewidywania

Fulham czeka na pierwsze zwycięstwo po powrocie do Premier League. Trudno jednak wytypować ich jako triumfatora, gdy naprzeciw ustawione będzie Brentford, które dopiero co upokorzyło Manchester United. Własne boisko nie jest atutem beniaminka. Fulham przegrało na własnym stadionie siedem z dziesięciu ostatnich meczów w angielskiej elicie. Stąd też typujemy, że po pełną pulę w delegacji sięgnie Brentford.

Fulham – Brentford, sytuacja kadrowa

Marco Silva w sobotniej batalii najprawdopodobniej nie będzie miał do dyspozycji tylko dwóch piłkarzy. Kontuzjowani są Manor Solomon i Harry Wilson. Jeszcze lepszą sytuację ma Thomas Frank. Są szanse na to, że wszyscy jego mający problemy zdrowotne podopieczni, uporają się z nimi do meczu.

Fulham – Brentford, ostatnie wyniki

Cel Fulham na sezon 2022/2023, to utrzymanie w Premier League. Fani tego zespołu mogli nabrać wiary na pozostanie w angielskiej elicie po inaugurującym bieżącą kampanię pojedynku z Liverpoolem. Drużyna Marco Silvy dwukrotnie obejmowała prowadzenie z wicemistrzem Anglii. Finalnie zremisowała 2:2, ale mogła mieć powody do radości. The Cottagers w minionej serii gier udali się zaś do Wolverhampton, gdzie zremisowali bezbramkowo.

Jedno z największych pozytywnych zaskoczeń pierwszych dwóch kolejek Premier League, to z pewnością postawa oraz wyniki osiągnięte przez Brentford. Drużyna Thomasa Franka w swoim pierwszy spotkaniu grała z Leicester City na wyjeździe. Pszczoły przegrywały 0:2, lecz doprowadziły do remisu 2:2. Największy szok miał miejsce ostatnio, ponieważ Brentford jeszcze przed upływem pierwszej połowy wygrywało 4:0 z Manchesterem United. Wynik ten nie zmienił się już.

Fulham – Brentford, historia

Poprzednia konfrontacja tych klubów miała miejsce 1 października 2020 roku w 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Wówczas Brentford wygrało 3:0. Cenniejszy był jednak triumf Fulham w tym samym roku, w dogrywce finału baraży o Premier League. The Cottagers zwyciężyli 2:1 w dodatkowym czasie gry.

Fulham – Brentford, kursy bukmacherów

Fulham – Brentford, przewidywane składy

Fulham: Rodak; Tete, Adarabioyo, Ream, Robinson; Reed, Palhinha; Kebano, Pereira, Decordova-Reid; Mitrovic

Brentford: Raya; Roerslev, Jansson, Mee; Hickey, Dasilva, Norgaard, Jensen, Henry; Mbeumo, Toney

Fulham – Brentford, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 20 sierpnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi Peter Bankes. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 16:00. Transmisja na żywo będzie dostępna za pośrednictwem Viaplay.

