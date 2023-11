Francja – Gibraltar: typy, kursy, zapowiedź (18.11.2023)

IMAGO Na zdjęciu: Olivier Giroud

Francja Gibraltar

Francja – Gibraltar: przewidywania

Przed nami mecz z kategorii tych, w których zastanawiamy się nad tym ile goli padnie w spotkaniu, a nie który zespół sięgnie po pełną pulą. Niemal ze stuprocentową pewnością można uznać, że triumfatorem będzie Francja. Na wyjeździe strzeliła ona Gibraltarowi tylko trzy gole. Teraz wicemistrz świata zagra przed własną publicznością, która może napędzić ich do podwojenia zdobyczy bramkowej w porównaniu z czerwcową konfrontacją. Mój typ: powyżej 6 goli – TAK.

Francja – Gibraltar: ostatnie wyniki

Francuzi radzą sobie perfekcyjnie w kwalifikacjach do Euro 2024. Trójkolorowi mają komplet osiemnastu punktów i tylko jedną straconą bramkę. W efekcie przewodzą w tabeli grupy B i na pewno zobaczymy ich na przyszłorocznych mistrzostwach Europy. Z kolei Gibraltar zgodnie z przewidywaniami nie zdobył nawet punkty w trwających kwalifikacjach. Kadra ta nie była nawet w stanie strzelić gola, a jednocześnie straciła ponad dwadzieścia goli.

Francja – Gibraltar: historia

Reprezentacje te po raz ostatni i pierwszy w historii grały ze sobą w czerwcu tego roku. Wówczas Francja raziła nieskutecznością, lecz ostatecznie pokonała Gibraltar 3:0.

Francja – Gibraltar: kursy bukmacherskie

Typy bukmacherów na to spotkanie są jednoznaczne. Faworytem jestFrancja. Kurs na zwycięstwo gospodarzy oscyluje w graniach 1.01. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 36.00. Z kolei grając na zwycięstwo Gibraltaru stawiamy po kursie około 100.00. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z bonusu 200% od depozytu aż do 300 zł, który znajdziesz w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Francja Remis Gibraltar 1.01 40.0 100 1.00 35.0 100 1.01 40.0 100

Francja – Gibraltar: kto wygra?

Francja – Gibraltar: przewidywane składy

Francja Didier Deschamps 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Gibraltar Jeff Wood Francja Didier Deschamps 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Gibraltar Jeff Wood Rezerwowi ▼ 1 Brice Samba 4 Jules Kounde 5 William Saliba 6 Khéphren Thuram 11 Ousmane Dembélé 12 Randal Kolo Muani 15 Marcus Thuram 17 Jean-Clair Todibo 18 Youssouf Fofana 19 Boubacar Kamara 23 Alphonse Areola 1 Bradley Banda 3 Joseph Chipolina 7 Lee Casciaro 8 Michael Ruiz 9 Ayoub El Hmidi 11 Evan De Haro 13 Christian Lopez 15 Kenneth Chipolina 18 Anthony Hernandez 21 Jamie Coombes 22 Dylan Peacock Francja Didier Deschamps 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Gibraltar Jeff Wood Francja Didier Deschamps 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Gibraltar Jeff Wood Rezerwowi ▼ 1 Brice Samba 4 Jules Kounde 5 William Saliba 6 Khéphren Thuram 11 Ousmane Dembélé 12 Randal Kolo Muani 15 Marcus Thuram 17 Jean-Clair Todibo 18 Youssouf Fofana 19 Boubacar Kamara 23 Alphonse Areola 1 Bradley Banda 3 Joseph Chipolina 7 Lee Casciaro 8 Michael Ruiz 9 Ayoub El Hmidi 11 Evan De Haro 13 Christian Lopez 15 Kenneth Chipolina 18 Anthony Hernandez 21 Jamie Coombes 22 Dylan Peacock

Francja – Gibraltar: transmisja

Sobotni mecz eliminacji do Euro 2024 pomiędzy Francją a Gibraltarem rozpocznie się o godzinie 20:45. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna w Polsacie Sport News.

