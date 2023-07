Flora - Raków: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. We wtorek mistrzowie Polski będą chcieli zrobić drugi krok w kierunku awansu do kolejnej rundy kwalifikacyjnej.

IMAGO/Marcin Bulanda/PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Nowak

Flora Tallinn Raków Częstochowa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 lipca 2023 17:33 .

Flora – Raków, typy bukmacherskie

Raków przed rewanżem ma skromną zaliczkę dzięki wygranej 1:0 w pierwszym meczu u siebie. Mistrzowie Polski pozostają zdecydowanym faworytem do awansu, ale nie mogą sobie pozwolić na zlekceważenie przeciwnika. Jeżeli jednak podopieczni Dawida Szwargi zagrają na swoim poziomie to nie powinni mieć problemów z odniesieniem zwycięstwa. My stawiamy na ich wygraną korzystając przy tym z promocji STS, która pozwala zagrać na zwycięstwo Rakowa po kursie 125.00. Szczegóły oferty przedstawiamy poniżej. Nasz typ: wygrana Rakowa

Flora – Raków, ostatnie wyniki

W pierwszym spotkaniu Raków zrealizował swój cel i wypracował sobie zaliczkę przed rewanżowym meczem. Pojedynek w Częstochowie zakończył się skromną wygraną 1:0 gospodarzy. Jedynego gola meczu Władysław Koczerhin. Kilka dni później drużyna Dawida Szwargi zmierzyła się z Legią Warszawa w spotkaniu o Superpuchar Polski. W regulaminowym czasie gry pojedynek zakończył się bezbramkowym remisem i o rozstrzygnięciu musiały decydować rzuty karne. Lepszymi egzekutorami okazali się zawodnicy Legii.

Zespół Flory w ostatni weekend miał wolne i mógł przygotowywać się do rewanżowego pojedynku. W stolicy Estonii wierzą, że na własnym stadionie uda im się odwrócić losy rywalizacji.

Flora – Raków, historia

Rozegrane przed tygodniem spotkanie było pierwszym pojedynkiem tych zespołów. Był to jednocześnie jedenasty polsko-estoński pojedynek w europejskich pucharów. Polskie drużyny wygrały osiem spotkań, doznając przy tym tylko dwóch porażek.

Flora – Raków, kursy bukmacherskie

Raków jest według legalnych bukmacherów faworytem do zwycięstwa we wtorkowym rewanżu. Kursy na zwycięstwo gości z Częstochowy nie przekraczają 1.67, podczas gdy na wygraną Flory sięgają 5.60. Przy okazji tego spotkania warto rozważyć skorzystanie z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka o wartości 100 zł, który otrzymasz podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL. Ponadto kod ten uprawnia do skorzystania z promocji dającej możliwość postawienia zakładu na wygraną Rakowa po kursie 125.00.

Flora – Raków, kto wygra?

Flora – Raków, przewidywane składy

W składzie Rakowa na wtorkowe spotkanie nie należy spodziewać się rewolucji. Bardzo prawdopodobne jest, że mistrzowie Polski przystąpią do tego meczu w bardzo podobnym zestawieniu. Gotowy do gry jest Papanikolaou, który z powodu kontuzji nie wystąpił w pierwszym pojedynku. Na murawie nie zobaczymy oczywiście poważnie kontuzjowanego Iviego Lopeza

Raków: V. Kovacević – Svarnas, Arsenić, Rundić – Tudor, Papanikolaou, Koczerhin, Jean Carlos – Nowak, Cebula – Piasecki

Flora – Raków, transmisja meczu

Rewanżowy pojedynek Flory Tallinn z Rakowem Częstochowa w ramach pierwszej rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć na kanale TVP Sport. Mecz rozegrany zostanie we wtorek (18 lipca) o godzinie 19:00.

