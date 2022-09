fot. PressFocus Na zdjęciu: FC Barcelona

FC Barcelona – Viktoria Pilzno: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Nawet 40.00 potrafią sięgać kursy na zwycięstwo Viktorii Pilzno w meczu z FC Barceloną. Jasno pokazuje to, że drużynie z Czech nie daje się na to najmniejszych szans.

FC Barcelona – Viktoria Pilzno, typy i przewidywania

Po lekkim falstarcie w meczu z Rayo Vallecano gra FC Barcelony wskoczyła już na właściwe tory, a klub obrał kurs na passę zwycięstw. Na rozkładzie jest już kilka drużyn z La Liga, ale prawdziwym sprawdzianem dla podopiecznych Xaviego Hernandeza będą dopiero rozgrywki Ligi Mistrzów. W ubiegłym sezonie Barca pożegnała się z nimi sensacyjnie już na etapie fazy grupowej. Sezon później los znów zetknął ją z Bayernem Monachium. Różnica tym razem jest taka, że Robert Lewandowski gra po innej stronie barykady. Blaugrana obecnie rozjeżdża kolejnych rywali i nic nie wskazuje na to, żeby defensywa mistrza Czech miała ją powstrzymać.

Viktoria Pilzno to dobrze zorganizowany zespół, który choć przystępuje do rywalizacji w grupie C w roli kopciuszka, nie zamierza być chłopcem do bicia. Mistrz Czech może pochwalić się serią 12 kolejnych meczów bez porażki, choć wiele problemów na dzień przed meczem z Dumą Katalonii ma sztab szkoleniowy. Kontuzjowanych jest aż sześciu zawodników, w tym m.in. Jan Kopic, czy Jan Kliment, którzy byli ważnymi ogniwami drużyny. Utrudni to na pewno grę przeciwko nabuzowanej pozytywną energią FC Barcelonie. Nasz typ: Powyżej 3.5 gola.

FC Barcelona – Viktoria Pilzno, ostatnie wyniki

Blaugrana może pochwalić się w ostatnich tygodniach rewelacyjnymi wynikami. Piłkarze Xaviego rozgromili aż 4:1 Real Sociedad, następnie przejechali się po Realu Valladolid, wygrywając 4:1, a w weekend pewnie wygrali z Sevillą 3:0. Imponowała w tych spotkaniach nie tylko jakość ofensywy Azulgrany, lecz również koncentracja i wysoki poziom Marca-Andre ter Stegena, który w kluczowych momentach stawał na wysokości zadania i wybronił wiele ważnych piłek.

Wcale nie gorszy bilans ostatnich meczów ma Viktoria Pilzno. Mistrz Czech wygrał cztery z pięciu ostatnich meczów, a stracił w nich zaledwie jedną bramkę. To mocno budująca statystyka przed trudnym wyzwaniem na Camp Nou.

FC Barcelona – Viktoria Pilzno, sytuacja kadrowa

W Barcelonie media spodziewają się wielu rotacji. Niewykluczone, że w podstawowym składzie wyjdzie po raz pierwszy w tym sezonie Gerard Pique, któremu w obronie partnerował będzie Andreas Christensen. Spekuluje się również, że szansę od pierwszych minut otrzyma Franck Kessie.

Po stronie gości sporo braków. Z tego powodu sztab szkoleniowy będzie musiał nieco się nagimnastykować, żeby wybrać odpowiedni skład na ten mecz. Odczuwalny może być brak zwłaszcza Jana Kopicia, który w tym sezonie rozegrał już pięć meczów w których zanotował bramkę i asystę.

FC Barcelona – Viktoria Pilzno, historia

Oba zespoły mierzyły się w przeszłości dwukrotnie. Miało to miejsce w 2011 roku w trakcie fazy grupowej. Barca wygrała wówczas na Camp Nou 2:0, a na wyjeździe rozgromiła rywala 4:0.

FC Barcelona – Viktoria Pilzno, kursy bukmacherskie

Barca jest murowanym faworytem tego spotkania. Odzwierciedlają to kursy bukmacherskie. Te na Blaugranę wynoszą zaledwie ok. 1.10, podczas gdy kurs na wygraną Viktorii Pilzno potrafi sięgać nawet 41.00. Również typ na remis jest bardzo wysoki – między 11.50, a 14.00. Obstawiając to spotkanie, warto skorzystać z oferty zakładów bukmacherskich Etoto. Bukmacher w ofercie ma przede wszystkim atrakcyjny bonus powitalny. Dostęp do niego uzyskacie z naszym kodem promocyjnym etoto GOAL.

FC Barcelona – Viktoria Pilzno, przewidywane składy

Barcelona: Ter Stegen – Kounde, Pique, Christensen, Alba – De Jong, Busquets, Kessie – Fati, Lewandowski, Dembele

Viktoria Pilzno: Stanek – Holik, Hejda, Pernica – Jemelka, Bucha, Kalvach, Kopic, Sykora, Mosquera, Chory

FC Barcelona – Viktoria Pilzno, transmisja

Spotkanie Barcelony z Viktorią Pilzno transmitowane będzie na antenie Polsatu Sport Premium 1 oraz TVP 1. Początek spotkania 7 września w środę o godzinie 21:00.

