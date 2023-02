FC Barcelona – Cadiz: typy, kursy, zapowiedź (19.02.2023)

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Cadiz: typy i kursy na mecz La Liga. Sześć zwycięstw z rzędu – tak wyglądają ostatnie wyniki Dumy Katalonii na boiskach La Liga. W niedzielny wieczór w stolicy Katalonii nikt nie będzie brał pod uwagę innego rozstrzygnięcia niż kolejna wygrana.

Barcelona – Cadiz, typy i przewidywania

Nie mamy wątpliwości, że trzy punkty po zakończeniu niedzielnego spotkania trafią na konto Barcelony, ale podobnego zdania są bukmacherzy, co sprawia, że kursy na wygraną gospodarzy są bardzo niskie. Idziemy więc w innym kierunku. Barcelona w tym sezonie straciła tylko jednego gola w ligowych meczach przed własną publicznością, dlatego tez stawiamy na to, że w tym meczu nie będziemy świadkami BTTS. Nasz typ: brak BTTS

Barcelona – Cadiz, ostatnie wyniki

FC Barcelona konsekwentnie zmierza w tym sezonie po mistrzostwo Hiszpanii. Duma Katalonii na ligowych boiskach gra bardzo efektywnie, odprawiając kolejnych rywali z kwitkiem i budując dzięki temu przewagę nad drugim w tabeli Realem Madryt.

Podopieczni Xaviego Hernandeza wygrali sześć ostatnich ligowych spotkań, pokonując kolejno Atletico Madryt (1:0), Getafe (1:0), Gironę (1:0), Real Betis (2:1), Sevilla (3:0) i Villarreal (1:0). Do niedzielnego spotkania piłkarze Barcelony przystąpią mając w nogach trudny pojedynek w Lidze Europy z Manchesterem United. Emocjonujące spotkanie na Old Trafford zakończyło się remisem 2:2 i o awansie do kolejnej rundy zadecyduje rewanż na Camp Nou, który odbędzie się w nadchodzącym tygodniu.

Wcześniej Dumę Katalonii czeka jednak ligowe spotkanie z Cadiz, do którego przystąpią w roli murowanego faworyta do zwycięstwa. Zespół z Kadyksu do tej kolejki przystąpi z zaledwie dwoma punktami przewagi nad strefą spadkową. Należy jednak zaznaczyć, że dwie z pięciu wygranych w tym sezonie zespół Cadiz odniósł w ostatnich trzech kolejkach, ogrywając u siebie 2:0 Real Mallorca i 2:0 Gironę.

Barcelona – Cadiz, historia

Pierwszy pojedynek obu zespołów w tym sezonie odbył się 10 września ubiegłego roku. Grające przed własną publicznością Cadiz przez pierwsze trzy kwadranse było w stanie odpierać ataki Barcelony, ale po przerwie worek z bramkami się rozwiązał. Ostatecznie mecz zakończył się wysoką wygraną 4:0 katalońskiego zespołu, a na listę strzelców wpisywali się Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Ansu Fati i Ousmane Dembele.

Kibice drużyny z Kadyksu z pewnością mają w pamięci ostatnią wizytę swojej drużyny na Camp Nou. Zakończyła się ona dla niego fenomenalnie, bowiem zwyciężył 1:0. Był to druga z rzędu wizyta Cadiz na stadionie Barcelony, która nie zakończył się jego porażką.

Barcelona – Cadiz, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie przewidują w tym meczu innego rozstrzygnięcia niż zwycięstwa Barcelony. Kursy na triumf katalońskiego zespołu nie przekraczają 1.22, podczas gdy na Cadiz sięgają aż 14.00. Rozważając w tym meczu postawienie na niespodziankę warto również skorzystać z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka 100 zł, który można otrzymać podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

FC Barcelona – Cadiz, kto wygra?

Barcelona – Cadiz, przewidywane składy

W składzie Barcelony na niedzielne spotkanie na pewno zabraknie dwóch kontuzjowanych zawodników – Ousmane Dembele i Pedriego. Drugiego z nich wyklucza uraz uda, którego nabawił się podczas ostatniego meczu z Manchesterem United. Xavi Hernandez nie będzie mógł również skorzystać z usług pauzującego za kartki Ronalda Araujo, ale na ławce rezerwowych może się pojawić Sergio Busquets, który wznowił już treningi po przerwie spowodowanej urazem.

Na liście nieobecnych w drużynie Cadiz znajdują się z kolei kontuzjowani Jon Ander Garrido, Jose Mari i Joseba Zaldua, a także zawieszony Alfonso Espino. Ponadto występ kilku innych piłkarzy, w tym Alvaro Negredo, stoi pod dużym znakiem zapytania.

FC Barcelona – Cadiz, transmisja meczu

Mecz 22. kolejki La Liga pomiędzy Barceloną i Cadiz będzie transmitowany “na żywo” na kanale Eleven Sports 1. Spotkanie rozegrane zostanie w niedzielę (19 lutego) o godzinie 21:00 i będzie komentowane przez Mateusza Święcickiego i Sebastiana Chabiniaka.

Za pośrednictwem internetu mecz możesz obejrzeć korzystając z usługi CANAL+ online. Teraz możesz dostęp uzyskać w promocyjnej cenie i zaoszczędzić 60 zł. W ofercie na 6 miesięcy dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium kosztuje tylko 59 zł miesięcznie. Z promocji można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Tradycyjnie już mecz Barcelony można również obejrzeć, zupełnie za darmo, w usłudze STS TV. Aby uzyskać darmowy dostęp do transmisji ze spotkania Barcelona – Cadiz należy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład w ciągu ostatnich 24 godzin (lub live) przed meczem.

