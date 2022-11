FC Barcelona – Almeria: typy, kursy, zapowiedź (05.11.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Almeria: typy i kursy na mecz La Liga. W sobotni wieczór Duma Katalonii stanie przed szansą, przynajmniej na kilkadziesiąt godzin, objęcia prowadzenia w ligowej tabeli. Pozwoli jej na to wygrana nad Almerią, której jednak drużyna Xaviego Hernandeza nie może lekceważyć.

FC Barcelona – Almeria, typy i przewidywania

Robert Lewandowski w ostatnim meczu Ligi Mistrzów z Viktorią Pilzno odpoczywał. Pozostawienie reprezentanta Polski w Barcelonie było świadomą decyzją trenera Xaviego Hernandeza, który liczy, że najlepszy strzelec drużyny poprowadzi ją do zwycięstw w ostatnich meczach przed mundialem. My również jesteśmy przekonani, że Lewandowski, który pewnie przewodzi klasyfikacji najlepszych strzelców La Liga, już w ten weekend powiększy swój dorobek bramkowy. Stawiamy, że Polak zakończy mecz z Almerią z przynajmniej dwoma trafieniami na koncie. Nasz typ: co najmniej 2 gole Lewandowskiego

FC Barcelona – Almeria, ostatnie wyniki

Po ostatniej kolejce FC Barcelona dość niespodziewanie zmniejszyła do zaledwie jednego punktu stratę do prowadzącego w tabeli Realu Madryt. Duma Katalonii dzięki bramce Roberta Lewandowskiego w doliczonym czasie gry skromnie 1:0 pokonała Valencię, odnosząc jednocześnie trzecie ligowe zwycięstwo z rzędu. Z kolei Real Madryt zaliczył niespodziewane potknięcie, remisując 1:1 u siebie z Gironą.

W sobotni wieczór Barcelona zagra o szóste ligowe zwycięstwo u siebie z rzędu. Do tej pory podopieczni Xaviego Hernandeza w ligowym meczach przed własną publicznością nie tylko nie doznali porażki, ale nie stracili również bramki. Ich celem będzie przedłużenie tej świetnej serii.

Tym razem na Camp Nou zawita Almeria, która w tym sezonie punktuje jednak przede wszystkim u siebie. W sześciu wyjazdowych meczach zdobyła zaledwie jeden punkt, doznając ostatnio pięciu porażek z rzędu. Trudno więc spodziewać się, aby ta seria została przerwana w sobotni wieczór.

FC Barcelona – Almeria, historia

Sześć ostatnich ligowych pojedynków pomiędzy tymi zespołami zakończyło się wygranymi Barcelony, a jeżeli weźmiemy pod uwagę również inne rozgrywki, Duma Katalonii może się pochwalić ośmioma zwycięstwami z rzędu. Ostatnie ich pojedynki miały jednak miejsce w trakcie sezonu 2014/15. Zespół ze stolicy Katalonii wygrał wówczas w Almerii 2:1, natomiast przed własną publicznością na Camp Nou nie dał szans rywalom gromiąc ich 4:0.

FC Barcelona – Almeria, kursy bukmacherskie

Kursy na wygraną Barcelony w sobotnim meczu nie przekraczają 1.15. Na sensacyjne zwycięstwo Almerii można natomiast postawić po kursie 23.00. Jeżeli spodziewasz się w tym meczu niespodzianki warto rozważyć skorzystanie z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka do 100 zł, który otrzymamy podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Barcelona – Almeria, przewidywane składy

Barcelona w sobotnim meczu będzie musiała sobie poradzić bez sześciu zawodników, którzy zmagają się z problemami zdrowotnymi. Na liście nieobecnych znajdują się Ronald Araujo, Andreas Christensen, Memphis Depay, Eric Garcia, Franck Kessie i Sergi Roberto.

Almeria do stolicy Katalonii przyjedzie bez Ivana Martosa i Juanjo Njeto.

Barcelona: ter Stegen – Bellerin, Kounde, Pique, Balde – Gavi, Busquets, Pedri – Raphinha, Lewandowski, Dembele

Almeria: Martinez – Mendes, Ely, Babic, Akieme – Melero, Hoz – Baptistao, Robertone, Embarba – Toure

Barcelona – Almeria, transmisja meczu

Mecz Barcelona – Almeria, który rozegrany zostanie w ramach 13. kolejki La Liga, rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na kanale CANAL+ Premium.

Zupełnie za darmo transmisję będzie można obejrzeć także w usłudze STS TV. Dostęp do niej uzyskamy rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL oraz stawiając dowolny zakład w ciągu ostatnich 24 godzin przed meczem.

Za pośrednictwem internetu spotkanie będzie można oglądać także w usłudze CANAL+ online. Miesięczna subskrypcja pakietu zawierającego wszystkie kanały CANAL+ kosztuje 48 zł.

