Przedstawiamy kartę walk wraz z typami i kursami na galę Fame MMA: The Freak. Rozpocznie się ona w piątek o 19:30, a cały event odbędzie się w hali Netto Arena w Szczecinie. Na pewno nie zabraknie emocji.

Fame MMA: The Freak już 04.10 w Szczecinie

W walce wieczoru wystąpią Josef Bratan i Taazy

Sprawdź najnowsze typy i kursy na Fame MMA: The Freak

Karta walk Fame MMA: The Freak. Kto walczy?

Podczas gali Fame MMA: The Freak odbędzie się 9 walk i celowo nie używam tu określenia ‘pojedynków’. Jedno z wydarzeń zakłada bowiem starcie dwóch na jednego, ale po kolei. Karta walk na Fame MMA prezentuje się następująco:

Damian “Koszixon” Koszyk vs Miłosz “Miły” Dobrosielski

Magdalena “Dresiara” Górniak vs Elizabeth “Lizi” Anorue

Jakub “Guzik” Szymański vs Dariusz “Daro Lew” Kaźmierczuk

Dominika Rybak vs Klaudia “Sheeya” Kołodziejczyk

Tomasz Olejnik vs Marcin Najman

Paweł “Prezes” Jóźwiak vs Robert Pasut

Mateusz “Don Diego” Kubiszyn vs Michał “Wampir” Pasternak

Natan Marcoń i Adrian Cios vs Denis Załęcki

Josef Bratan vs Kamil “Taazy” Mataczyński

Główną walką wieczoru będzie pojedynek Josefa Bratana z “Taazym”, a sporym zainteresowaniem cieszą się również walki Marcina Najmana i Roberta Pasuta. Spodziewam się, że na najwyższym poziomie będzie stało starcie “Don Diego” z “Wampirem”, a ciekawym wydarzeniem ma być też wspomniana walka duetu Natan Marcoń i Adrian Cios z Denisem Załęckim. Warto wspomnieć, że typy na Fame MMA: The Freak można obstawiać, wykorzystując kod promocyjny Betclic. Jest to oficjalny bukmacher całej gali i jednocześnie sponsor wydarzenia.

Kursy bukmacherskie na Fame MMA: The Freak

Wiadomo już, kto z kim walczy, a jak prezentują się kursy bukmacherskie na poszczególne starcia Fame MMA: The Freak?

Walka Kursy Fame MMA: The Freak Josef Bratan vs Taazy Marcoń i Cios vs Załęcki Don Diego vs Wampir Jóźwiak vs Pasut Olejnik vs Najman Rybak vs Sheeya Guzik vs Daro Lew Dresiara vs Lizi Koszixon vs Miły Kursy z dnia 03.10.2024, oferta może ulec zmianie.

W niemal każdym z nich faworyci są dość wyraźni, co powinno ułatwić graczom typowanie. Oprócz klasycznych kursów na wynik walki, dostępne są również zdarzenia dotyczące liczby rund, metody zwycięstwa i tego, czy pojedynek zostanie rozstrzygnięty przed czasem.

Fame MMA: The Freak typy na walki

Spośród dziewięciu walk mogę wybrać dwie warte typowania. Gracze wybiorą te typy na Fame MMA: The Freak, które uznają za najbardziej korzystne, a poniżej przedstawiam ewentualne zdarzenia, którymi można się zainspirować.

Patryk Betclic 3.00 Don Diego wygra przez KO/TKO Zagraj!

“Don Diego” jest znany z częstych nokautów na rywalach, gdy jeszcze boksował na gołe pięści. Jego rywal “Wampir” również miał okazję walczyć w tego rodzaju galach. Wydaje mi się, że to starcie może się zakończyć wczesnym nokautem. Warto zaznaczyć, że walka zaplanowana jest na zasadach K-1.

Patryk Betclic 1.45 Jóźwiak – Pasut (poniżej 2‚5 rundy) Zagraj!

W tej samej formule Paweł Jóźwiak zmierzy się z Robertem Pasutem i tutaj też nie zanosi się na długą walkę. Typ na mniej niż 2,5 rundy ma tutaj spore szanse powodzenia, stąd nieco niższy kurs. Pasut powinien dość szybko poradzić sobie z przeciwnikiem, więc rozważyłbym typ na jego wygraną w 1. rundzie.

Gdzie oglądać galę Fame MMA: The Freak?

Transmisja gali Fame MMA: The Freak będzie dostępna w systemie Pay Per Viev (PPV do wykupienia na stronie famemma.tv) oraz w serwisie Canal+Online. Dwa pierwsze pojedynki gali można obejrzeć za darmo przez stronę Fame MMA oraz YouTube. Start już o 19:30 w piątek 4 października.

