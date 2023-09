Everton - Arsenal: typy, kursy, zapowiedź. Everton po czterech kolejkach Premier League znajduje się w strefie spadkowej. The Toffees raczej nie poprawią swojego bilansu w pojedynku z Arsenalem, który jeszcze nie przegrał. Początek meczu o godzinie 17:30.

IMAGO / Ashley Western Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu FC

Everton Arsenal

Everton – Arsenal, typy i przewidywania

Arsenal jest faworytem meczu z Evertonem. Kanonierzy mają na swoim koncie trzy wygrane i jeden remis strzelając swoim rywalom osiem goli w czterech meczach. Ten wynik z pewnością powiększą w starciu z The Toffees, którzy wciąż czekają na pierwszą wygraną w nowej kampanii i stracili już osiem goli. Warto zauważyć, że Aston Villa wbiła drużynie z Liverpoolu aż cztery bramki. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Everton – Arsenal, sytuacja kadrowa

Coleman, Alli i Harrison to zawodnicy gospodarzy, których nie zobaczymy na boisku w niedzielę. Ponadto występ Gomesa i Keane’a stoi pod znakiem zapytania. Natomiast Arteta nie będzie mógł skorzystać z usług Parteya, Elneny’ego oraz Timbera.

Everton – Arsenal, ostatnie wyniki

Everton notuje fatalny start w Premier League. The Toffees przegrali pierwsze trzy spotkania z Wolves, Aston Villą oraz Fulham. Małe przełamania przyszło dopiero w 4. kolejce, gdy ekipa z Liverpoolu zremisowała z Sheffield. Arsenal jeszcze nie przegrał. Kanonierzy zaliczyli jedynie małą wpadkę w starciu z Fulham remisując 2:2. Pozostałe trzy pojedynki (Nottingham, Crystal Palace, Manchester United) podopieczni Mikela Artety pewnie wygrali.

Everton – Arsenal, historia

Ostatni mecz obu drużyn zakończył się wysoką wygraną Arsenalu 4:0. Natomiast w ostatnich pięciu pojedynkach trzykrotnie wygrywali Kanonierzy, a dwukrotnie zawodnicy Evertonu. Co ciekawe, ostatni remis padł w 2019 roku, a starcie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Everton – Arsenal, kursy bukmacherskie

Jak pokazują poniższe kursy zdecydowanym faworytem jest Arsenal. Kursy na zwycięstwo Kanonierów oscylują wokół 1,50. Jeśli jednak chciałbyś zaryzykować to warto skorzystać z oferty bukmachera STS. Rejestrując nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

Everton – Arsenal, kto wygra

Everton – Arsenal, przewidywane składy

Everton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Arsenal (Przewidywany skład) 4-3-3 Everton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Arsenal (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Sean Dyche Mikel Arteta Rezerwowi ▼ 12 João Virgínia

19 Vitali Mykolenko

22 Benjamin Godfrey

31 Andy Lonergan

37 James Garner

62 Tyler Onyango Emile Smith-Rowe 10

Edward Nketiah 14

Jakub Kiwior 15

Takehiro Tomiyasu 18

Leandro Trossard 19

Jorginho 20

Fábio Vieira 21

David Raya 22

Everton - Arsenal, transmisja meczu

Niedzielny mecz 5. kolejki Premier League Everton - Arsenal będzię transmitowany na żywo na antenie CANAL+ Sport. Spotkanie będzie dostępne również online w CANAL+ Online oraz na platformie Viaplay. CANAL+ przygotował znakomitą ofertę, dzięki której można zaoszczędzić aż 204 zł! Za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium korzystając z naszej oferty i decydując się opłacić abonament na 6 miesięcy z góry zapłacisz 240 zł. Miesięczny koszt to 40 zł, natomiast w przypadku standardowej oferty to 74 zł/mies.

