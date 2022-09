Empoli – Roma: typy, kursy, zapowiedź (12.09.2022)

PressFocus Na zdjęciu: gracze Empoli

Empoli – Roma to mecz w ramach Serie A. Ostatnio podopieczni Jose Mourinho wyraźnie przegrali w delegacji z Udinese. Czy gracze The Special One się zrehabilitują? A może Empoli sprawi niespodziankę? Zapraszamy do przeczytania naszej zapowiedzi. Można w niej znaleźć między innymi kursy bukmacherskie, typy, czy przewidywane składy Empoli oraz rzymian.

Stadio Carlo Castellani Serie A Empoli AS Roma 4.70 4.00 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 września 2022 21:11 .

Empoli – Roma: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że rzymianie staną na wysokości zadania i zanotują zwycięstwo w tej poniedziałkowej konfrontacji. Gospodarze nie powinni zawiesić im zbyt wysoko poprzeczki. Gracze Empoli w tym sezonie jeszcze nie zanotowali ani jednego zwycięstwa. Jako jedna z sześciu ekip w Serie A. Zawodnicy Empoli w czterech poprzednich meczach zanotowali same remisy. Rywalizowali jednak zazwyczaj z dużo słabszymi rywalami od Romy. Goście będą chcieli zrehabilitować się za porażkę z Udinese. Uważamy, że podopieczni Jose Mourinho zrealizują ten plan i zdobędą tutaj komplet oczek.

STS 1.73 wygrana Romy Zagraj!

Empoli – Roma: sytuacja kadrowa

Trener Empoli nie skorzysta tylko z jednego kontuzjowanego zawodnika (Tonelli). Więcej kłopotów zdrowotnych jest w szeregach gości. W składzie Romy nie zagrają Darboe, Wijnaldum, Zaniolo, El Shaarawy oaz Kumbulla.

Empoli – Roma: ostatnie wyniki

Empoli wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Do tej pory gospodarze zdobyli cztery oczka. Zanotowali cztery remisy, a jedno spotkanie na samym początku sezonu przegrali. W tym momencie piłkarze Empoli są na 15. miejscu. Ostatnio zremisowali na wyjeździe z Salernitaną 2:2. AS Roma plasuje się na piątej lokacie. W niedzielę podopieczni Jose Mourinho przegrali na wyjeździe z Udinese 0:4. W całym sezonie rzymianie zdobyli dziesięć oczek. Warto zaznaczyć, że piłkarze portugalskiego szkoleniowca od porażki rozpoczęli także udział w Lidze Europy. W czwartek lepszym zespołem od Romy okazał się Łudogorec, który triumfował u siebie 2:1.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Przejdź na stronę bukmachera +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Empoli – Roma: historia

W kampanii 2021/22 dużo lepiej spisywali się zawodnicy Romy. Na Stadionie Olimpijskim podopieczni Jose Mourinho zwyciężyli 2:0. Potyczka rewanżowa także potoczyła się po myśli klubu ze stolicy Włoch. Rzymianie zwyciężyli w delegacji 4:2. Warto zaznaczyć, iż już do przerwy prowadzili czterema bramkami. Gospodarze nie zanotowali nawet remisu z tymi rywalami od 30 października 2016 roku.

Empoli – Roma: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy internetowi uważają, że to spotkanie będzie toczone pod dyktando rzymian.

Empoli – Roma: przewidywane składy

Empoli: Vicario – Stojanović, Luperto, Ismaili, Parisi – Haas, Grassi, Bandinelli – Pjaca – Satriano, Lammers

Roma: Patricio – Mancini, Smalling, Ibanez – Karsdorp, Cristante, Matić, Spinazzola – Pellegrini, Dybala – Abraham

Empoli – Roma: transmisja

Spotkanie Empoli – Roma będzie transmitowane na Eleven Sports 2. Początek poniedziałkowego meczu punktualnie o 20:45.