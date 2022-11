Ekwador – Senegal: typy, kursy, zapowiedź (29.11.2022)

PressFocus Na zdjęciu: reprezentanci Ekwadoru

Ekwador – Senegal: typy na mecz grupy A. We wtorek zostaną rozegrane pierwsze spotkania trzeciej kolejki na mistrzostwach świata w Katarze. W jednej z potyczek Ekwador zmierzy się z Senegalem. W praktyce zawodnikom z Ameryki Południowej do awansu wystarcza remis. Reprezentacja z Afryki musi zaś zagrać o zwycięstwo.

Khalifa International Stadium Mistrzostwa świata, gr. A Ekwador Senegal 2.45 3.20 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 listopada 2022 20:43 .

Ekwador – Senegal, typy i przewidywania

Ekwadorczycy prezentują się na tych mistrzostwach świata w Katarze bardzo dobrze. Najpierw zawodnicy z Ameryki Południowej bez problemów ograli Katar 2:0. W drugiej konfrontacji zanotowali zaś cenny remis z wyżej notowanymi Holendrami (1:1). Senegalczycy muszą tutaj wygrać i będą pod większą presją. To raczej nie pomoże im w czasie tej wtorkowej potyczki…

Uważamy, że obie drużyny narodowe zdobędą tutaj minimum po jednej bramce. To spotkanie powinno być bardzo zacięte. Wszak gra toczy się o awans do drugiej rundy mistrzostw świata w Katarze. Trudno wyobrazić sobie, aby Holendrzy nie ograli Katarczyków. W lepszej sytuacji przed tym meczem są Ekwadorczycy, którzy zdobyli na tym turnieju już trzy gole (tyle samo, co Senegal). Sądzimy, że wtorkowy mecz będzie zacięty, co sprawi, że nie zabraknie emocji oraz goli z obu stron.

Ekwador – Senegal, ostatnie wyniki

Obie drużyny narodowe rozegrały na tym turnieju już po dwa spotkania. Ekwadorczycy mają na swoim koncie cztery oczka (pierwsze miejsce wraz z Holendrami). W meczu otwarcia zawodnicy z Ameryki Południowej rywalizowali z Katarczykami. Gospodarze mundialu byli bez szans i gładko przegrali 0:2 (dwukrotnie Enner Valencia; w tym jeden gol z karnego). W drugiej konfrontacji Ekwadorczycy zremisowali z Holendrami. Prowadzenie kadrze Oranje szybko dał Cody Gakpo. Kilka minut po zmianie stron do wyrównania doprowadził jednak Valencia. Więcej goli nie padło i mecz zakończył się remisem 1:1.

Senegalczycy rozpoczęli mistrzostwa świata w Katarze od meczu z Holendrami. Reprezentanci afrykańskiego kraju przegrali 0:2 (Cody Gakpo, Davy Klaassen). W drugiej potyczce było już dużo lepiej. Senegalczycy pewnie pokonali Katarczyków 3:1 (Boulaye Dia, Famara Diedhiou, Bamba Dieng – Mohammed Muntari). Aktualnie zawodnicy tej kadry są na trzecim miejscu w tabeli grupy A (trzy oczka).

Ekwador – Senegal, historia

Senegal wygrał oba poprzednie spotkania z Ekwadorem. Dwukrotnie były to potyczki towarzyskie. W maju 2002 roku Senegalczycy triumfowali 1:0, a w grudniu 2005 roku 2:1.

Ekwador – Senegal, statystki przed meczem

Do tej pory Senegalczycy grali z Ekwadorczykami jedynie towarzysko. Dwukrotnie lepsi okazywali się zawodnicy kadry narodowej z Afryki

Dla Ekwadorczyków będzie to premierowe starcie na mistrzostwach świata z reprezentacją z Afryki

Senegal na razie jest bez zwycięstwa w meczach na mistrzostwach świata przeciwko zespołom narodowym z Ameryki Południowej. W 2002 roku gracze kadry z Afryki zremisowali 3:3 z Urugwajem. Na mundialu w Rosji przegrali zaś 0:1 z Kolumbią

Jeśli Ekwador zakwalifikuje się do fazy pucharowej mistrzostw świata, to zrobi to dopiero po raz drugi w swojej historii (poprzednio w 2006 roku)

Jeśli Ekwador nie przegra z Senegalem, to po raz pierwszy przejdzie przez całą fazę grupową bez porażki

Ekwador – Senegal, kursy bukmacherów

Faworytami wtorkowego spotkania są Ekwadorczycy. Firmy bukmacherskie uważają jednak, że ten mecz może być bardzo wyrównany. Dlatego kursy na remis lub triumf Senegalczyków nie są dużo wyższe.

Ekwador – Senegal, przewidywane składy

Na razie nie ma informacji, że któryś z zawodników kadry narodowej Ekwadoru jest kontuzjowany. Selekcjoner Senegalu nie skorzysta zaś tylko z jednego zawodnika (Fode Ballo-Toure).

Ekwador – Senegal, kto wygra?

Ekwador – Senegal, transmisja meczu

Pierwszy gwizdek sędziego jest zaplanowany na godzinę 16:00. To starcie odbędzie się we wtorek (29 listopada 2022 roku). Transmisję na żywo przeprowadzi TVP 1 oraz TVP Sport.

