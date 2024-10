fot. Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Eintrachtu

Eintracht – RFS, typy i przewidywania

Eintracht Frankfurt to jeden z najmocniejszych zespołów w tegorocznej stawce Ligi Europy. Jego celem jest oczywiście zakończenie zmagań fazy ligowej w pierwszej ósemce i bezpośredni awans do 1/8 finału fazy pucharowej. Po dwóch kolejkach ma cztery punkty i jest na dobrej drodze, aby to osiągnąć. W czwartek Eintracht podejmie przed własną publicznością łotewskie RFS. Jest oczywiście olbrzymim faworytem tej rywalizacji, mając na uwadze zarówno potencjał kadrowy, jak i samą dyspozycję w ostatnich tygodniach. Ekipa z Frankfurtu gra bardzo ofensywną piłkę i straszy mocniejszych przeciwników w Bundeslidze. Nie powinna więc mieć problemu z ograniem rywala z Łotwy. Mój typ – Eintracht wygra więcej niż jedną bramką.

Eintracht – RFS, ostatnie wyniki

Eintracht Frankfurt prezentuje w tym sezonie wysoki poziom. W Bundeslidze zajmuje po siedmiu meczach wysokie szóste miejsce, a za sobą ma starcia z największymi gigantami – Bayernem Monachium i Bayerem Leverkusen. Eintracht zdołał zatrzymać Bawarczyków, remisując z nimi 3-3. W zeszłej kolejce zagrał natomiast z mistrzem Niemiec, od którego okazał się delikatnie słabszy i w konsekwencji przegrał 1-2. W Lidze Europy Eintracht zgromadził dotąd cztery punkty po ograniu Besiktasu (3-1) i remisie z Viktorią Pilzno (3-3).

Liga łotewska gra w innym systemie w porównaniu do większości europejskich rozgrywek. Tam sezon się już kończy, a RFS jest już niemal pewny zdobycia mistrzowskiego tytułu. Do końca ligowej kampanii pozostały trzy kolejki, a przewaga nad drugą ekipą w tabeli wynosi sześć punktów. W Lidze Europy RFS nie radzi sobie już tak dobrze, gdyż mierzy się ze znacznie mocniejszymi rywalami. Starcie z FCSB zakończyło się bolesną porażką 1-4, zaś przeciwko Galatasaray RFS wywalczyło sensacyjny remis (1-1).

Eintracht – RFS, historia

Nie odnotowano w przeszłości bezpośrednich spotkań między Eintrachtem Frankfurt a RFS. Czwartkowa potyczka będzie tym samym pierwszą w historii.

Eintracht – RFS, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wyobrażają sobie innego rezultatu niż trzy punkty dla Eintrachtu Frankfurt. Kurs na wygraną gospodarzy jest bardzo niski i wynosi około 1.13. W przypadku ewentualnego zwycięstwa RFS jest to nawet aż 20.00. Kurs na remis waha się między 8.20 a 8.60. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Eintracht – RFS, przewidywane składy

Eintracht – RFS, kto wygra?

Eintracht – RFS, transmisja meczu

Czwartkowy mecz 3. kolejki fazy ligowej Ligi Europy pomiędzy Eintrachtem Frankfurt a RFS rozpocznie się o godzinie 18:45. Transmisja można śledzić po wykupie dostępu na platformie streamingowej Polsat Box Go.

