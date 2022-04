Eintracht – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (07.04.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Barcy celebrujący gola przeciwko Sevilli

Eintracht Frankfurt – FC Barcelona: typy i kursy na ćwierćfinał Ligi Europy. Xavi w zaledwie kilka miesięcy przywrócił do drużyny Barcy magię i radość, co odzwierciedlają wyniki. Blaugrana może pochwalić się najdłuższą serią meczów bez porażki w Top 5 ligach europejskich, która wynosi 15 spotkań. W ⅛ nie bez problemów odprawili Galatasaray Stambuł, ale najbliższy rywal zdecydowanie znajduje się półkę wyżej.

Eintracht Frankfurt – FC Barcelona, typy i przewidywania

Gospodarze nie mają w ostatnich tygodniach najlepszej passy. Eintracht ma problem ze strzelaniem goli, czego pokłosiem jest dopiero dziewiąta pozycja w ligowej tabeli. W ⅛ Ligi Europy udało się wywalczyć awans kosztem Realu Betis, choć dwumecz był bardzo wyrównany. Biorąc pod uwagę kiepski dorobek strzelecki niemieckiej drużyny, może być ciężko na poważnie rywalizować z FC Barceloną.

Barca do meczu przystąpi jako murowany faworyt bukmacherów, ale taka presja potrafi czasami spętać nogi nawet najlepszych piłkarzy na świecie. Prawda jest jednak taka, że ostatnie miesiące są dla klubu niezwykle udane. Ojcem tego sukcesu jest Xavi Hernandez, który dokonał prawdziwej ewolucji drużyny. Barca w obecnej formie jest w stanie wygrać z każdym rywalem, a nowy szkoleniowiec ma już na rozkładzie Atletico Madryt, Real Madryt i Sevillę. Mecz we Frankfurcie może być jednak trudniejszy niż się wydaje. Nasz typ: Liczba goli Poniżej 3.5.

Eintracht Frankfurt – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

Trener Oliver Glasner będzie na mecz z Barcą miał dostępną niemal całą kadrę. Zabraknie w niej jedynie kontuzjowanych Ragnara Ache i Dianta Ramaja. Dużo więcej absencji jest w szeregach FC Barcelony. Z powodu urazów nie zagrają Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti i Luuk de Jong. Kontuzji podczas ostatniego treningu nabawił się także Memphis Depay. Oprócz nich na pewno na boisku nie zobaczymy Daniego Alvesa, który nie został zgłoszony zimą do rozgrywek europejskich.

Eintracht Frankfurt – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Gospodarze zdecydowanie nie mają się czym chwalić. Ostatni mecz wygrali 13 marca z VFL Bochum. Później przegrali w regulaminowym czasie z Realem Betis i zremisowali kolejne trzy mecze z RB Lipsk, FC Nurnberg i Furth. Wątpliwości odnośnie jakości ofensywy Eintrachtu wzbudza właśnie to ostatnie starcie, bo beniaminek ligi niemieckiej znajduje się na ostatniej pozycji, a w tym sezonie stracił już 70 bramek.

Świetnym bilansem może pochwalić się FC Barcelona. Podopieczni Xaviego wygrali 4 z ostatnich 5 meczów, z czego były aż 4:0 z Realem Madryt na wyjeździe i 1:0 z zajmującą wówczas drugie miejsce w La Liga Sevillą. Takie wyniki robią wrażenie.

Eintracht Frankfurt – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Eintracht Frankfurt – FC Barcelona, przewidywane składy

Eintracht: Trapp – Tuta, N’Dicka, Hinteregger – Knauff, Sow, Jakic, Kostic – Lindstrom, Borre, Kamada

FC Barcelona: Ter Stegen – Araujo, Pique, Garcia, Alba, De Jong, Busquets, Pedri – Adama Traore, Aubameyang, Gavi

Eintracht Frankfurt – FC Barcelona, transmisja

Transmisja spotkania dostępna będzie na antenie Viaplay. Mecz skomentują Rafał Wolski i Radosław Przybysz. Początek o godzinie 21:00.