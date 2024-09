Giuseppe Maffia/Alamy Na zdjęciu: Puchar Ligi Konferencji Europy

Dynamo – Lazio, typy i przewidywania

Dynamo Kijów i Lazio to nie są drużyny, które wymienia się w gronie faworytów do wygrania Ligi Europy. Wciąż mają jednak na tyle potencjału, by poważnie namieszać w tych rozgrywkach. Szczególnie groźni zdają się być Ukraińcy, którzy niemal bezbłędnie weszli w ligowy sezon, a od awansu do Ligi Mistrzów dzielił ich wyrównany, ale przegrany dwumecz z Salzburgiem. W środę Dynamo podejmie Lazio, które nie radzi sobie szczególnie dobrze. Mimo przeciętnej formy, w roli faworytów do tego starcia podejdą rzymianie.

Dynamo – Lazio, ostatnie wyniki

Dynamo Kijów notuje bardzo udany start sezonu w ligowych rozgrywkach. Po sześciu meczach zajmuje fotel lidera tabeli, mając na koncie 16 punktów. Ukraiński zespół zanotował pięć kolejnych wygranych, a dopiero w poprzedniej kolejce pierwszy raz stracił punkty, remisując 0-0 z Ruchem Leóe. Dynamo przegrało batalię o Ligę Mistrzów w dwumeczu z RB Salzburg.

Lazio nie zaliczy początku sezonu do szczególnie udanych. Po pięciu kolejkach ma w dorobku siedem punktów, a do rywalizacji w Lidze Europy przystąpi po bolesnej porażce z Fiorentiną (1-2). Lazio ma za sobą również cenny, domowy remis w starciu z Milanem (2-2).

Dynamo – Lazio, historia

Dynamo Kijów oraz Lazio po raz ostatni mieli okazję zmierzyć się ze sobą w sezonie 2017/2018. Wówczas te ekipy trafiły na siebie w ramach 1/8 finału Ligi Europy. Po remisie 2-2 w Rzymie i zwycięstwie Lazio 2-0 na wyjeździe to właśnie włoski klub wywalczył sobie awans do ćwierćfinału.

Dynamo – Lazio, kursy bukmacherskie

Lazio jest uważane przez bukmacherów za faworyta środowej rywalizacji. Kurs na wygraną gości wynosi 2.12. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Dynama Kijów jest to 3.45. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Dynamo – Lazio, kto wygra?

Dynamo – Lazio, transmisja meczu

Mecz Dynamo Kijów – Lazio w Lidze Europy rozpocznie się o godzinie 21:00. Spotkanie można śledzić w telewizji na antenie Polsat Sport Premium 1 oraz w internecie w platformie Polsat Box Go.

