Dinamo Batumi – Lech Poznań: typy i kursy na mecz eliminacji Ligi Konferencji Europy. Zawodnicy Kolejorza w czwartkowy wieczór dopełnią formalności w walce o awans do trzeciej rundy. Podopieczni Johna van der Berga w pierwszym meczu wypracowali pięciobramkową zaliczkę.

Batumi Stadium Liga Konferencji Europy, kwalifikacje Dinamo Batumi Lech Poznań 2.40 3.40 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lipca 2022 13:01 .

Dinamo Batumi – Lech, typy i przewidywania

Lech jest już pewny awansu. W czwartek pozostaje mu tylko postawić kropkę nad “i”. Gruzini po klęsce w Poznaniu będą chcieli zrehabilitować się swoim kibicom i w czwartek możemy spodziewać się z ich strony odważnej gry. My w tym meczu nie pokusimy się o wskazanie rozstrzygnięcia, ale spodziewamy się bramek, i to z obu stron. Nasz typ: BTTS.

Dinamo Batumi – Lech, ostatnie wyniki

Lech Poznań przed tygodniem praktycznie zapewnił sobie awans do trzeciej rundy eliminacyjnej. Konfrontacja obu zespołów na stadionie przy ulicy Bułgarskiej zakończyła się efektowną wygraną 5:0 Kolejorza, co praktycznie rozstrzyga losy tej rywalizacji, a rewanż jest tylko formalnością.

W ciągu ostatniego tygodnia drużyna Johna van der Berga mogła nieco odetchnąć, bowiem jeszcze przed pierwszym meczem z Dinamo poznański klub przełożył zaplanowane na ostatni weekend ligowe spotkanie z Miedzią Legnica. Niewykluczone, że znając wynik konfrontacji z Dinamo Batumi nie zdecydowałby się na taki krok.

W Poznaniu liczą, że pierwsze spotkanie z Dinamo Batumi będzie dla drużyny punktem zwrotnym w tym sezonie i po nieudanym starcie zacznie grać na miarę możliwości. Wcześniej Kolejorz zaliczył bowiem trzy porażki z rzędu.

Piłkarze Dinamo Batumi w ostatni weekend również odpoczywali.

Dinamo Batumi – Lech, historia

Rozegrane w ubiegły czwartek w Poznaniu spotkanie między tymi drużynami było ich pierwsza konfrontacją w historii. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego nikt raczej nie spodziewał się, że Kolejorzowi pójdzie tak łatwo. Gospodarze już po pierwszej połowie prowadzili 3:0 po dwóch trafieniach Skórasia i jednym Amarala. Po przerwie Kolejorz dołożył kolejne dwa gole. Po raz drugi na listę strzelców wpisał się Amaral, a wynik meczu na 5:0 w doliczonym czasie gry ustalił Ishak.

Dinamo Batumi – Lech, kursy bukmacherskie

Kibice Lecha nie muszą się raczej obawiać o awans ich drużyny do kolejnej rundy. W rewanżowym meczu gruziński zespół będzie z pewnością chociaż po części chciał zmazać plamę. Bukmacherzy w czwartkowym meczu nieco większe szanse na wygraną dają właśnie gospodarzom. Atrakcyjne kursy na ten mecz oferuje STS. Rejestrując konto i podając STS kod promocyjny GOAL można teraz uzyskać zakład bez ryzyka do 130 zł. Oferta obowiązuje tylko do 29 lipca.

Dinamo Batumi – Lech, przewidywane składy

Dzięki wysokiemu zwycięstwu w pierwszym spotkaniu trener Lecha John van den Brom może sobie pozwolić na roszady w wyjściowym składzie. Niewykluczone, że szansę gry otrzyma kilku zawodników, którzy nie zaliczyli zbyt wielu minut w pierwszych spotkaniach obecnego sezonu. Z zespołem do Gruzji udał się nowy nabytek Filip Dagerstal, ale nie jest zgłoszony do rozgrywek i nie pojawi się na murawie.

Dinamo: Begashvili – Chabradze, Rehkviashvili, Azatsky, Azarovi – Altunashvili, Teidi – Mamuchashvili, Bidzinashvili, Davitashvili – Flamarion

Lech: Rudko – Joel Pereira, Satka, Czerwiński, Pedro Rebocho – Afonso Sousa, Murawski – Skóraś, Amaral, Citaiszwili – Szymczak

Dinamo Batumi – Lech, transmisja meczu

Rewanżowe spotkanie drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy, które rozegrane zostanie w Gruzji, będzie transmitowane “na żywo” na kanale TVP Sport. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 19:00, skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

