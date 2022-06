Czechy – Hiszpania: typy, kursy, zapowiedź (05.06.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Hiszpania

Czechy – Hiszpania: typy, kursy, zapowiedź. Reprezentacja Czech po udanej inauguracji Ligi Narodów i zwycięstwie ze Szwajcarią będzie chciała podtrzymać dobrą passę w pojedynku z Hiszpanią, która pierwsze starcie zremisowała z Portugalią. Choć to ekipa z Półwyspu Iberyjskiego jest faworytem tego pojedynku, to nasi południowi sąsiedzi być może pokuszą się o niespodziankę w niedzielnym starciu. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 20:45.

Sinobo Stadium Liga Narodów A, grupa 2. Czechy Hiszpania 5.30 3.85 1.74 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 czerwca 2022 14:28 .

Czechy – Hiszpania, typy i przewidywania

Czechy odniosły w środku tygodnia godną podziwu wygraną 2:1 ze Szwajcarią, dzięki czemu ich kampania w Lidze Narodów rozpoczęła się niezwykle udanie. To doskonała odpowiedź, po nieudanych kwalifikacjach do mistrzostw świata. Hiszpania zremisowała 1:1 z Portugalią utrzymując swoją serię bez porażki, ale zakończyła zwycięską passę czterech wygranych z rzędu. Będzie to pierwsze spotkanie tej dwójki od 2016 roku, kiedy to Hiszpania wygrała 1:0. Czesi dobrze się spisali pokonując Szwajcarię bez kluczowych graczy, ale spotkanie z Hiszpanią może okazać się zbyt dużym wyzwaniem dla gospodarzy. Nasz typ: zwycięstwo Hiszpanii – TAK.

Superbet 1,73 zwycięstwo Hiszpanii Odwiedź Superbet

Czechy – Hiszpania, sytuacja kadrowa

Reprezentacja Czech nie poniosła żadnych strat personalnych po zwycięskim meczu ze Szwajcarią. Media spodziewają się, że mimo krótkiego odstępu między tymi dwoma pojedynkami, nasi południowi sąsiedzi zagrają w takim samym zestawieniu.

Hiszpanie będą musieli poradzić sobie bez tria Laporte, Pedri i Thiago. Luis Enrique prawdopodobnie dokona kilku zmian w wyjściowym składzie w porównaniu do ostatniego pojedynku z Portugalią. Dani Carvajal i Rodri mają szansę zacząć niedzielne spotkanie od pierwszej minuty.

Czechy – Hiszpania, ostatnie wyniki

Czesi pokonali w pierwszym meczu Ligi Narodów Szwajcarię 2:1. Wcześniejsze dwa spotkania rozegrali w marcu. Najpierw przegrali po dogrywce 0:1 ze Szwecją w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata w Katarze, a następnie zremisowali z Walią 1:1. Na koniec roku 2021 zaliczyli serię trzech zwycięstw z rzędu pokonując Estonię, Kuwejt i Białoruś. Ostatni raz w regulaminowym czasie gry przegrali z Belgią 0:3 5 września 2021 roku.

Hiszpania w pierwszym spotkaniu Ligi Narodów zremisowała z Portugalią 1:1. Wcześniej zanotowali serię czterech zwycięstw z rzędu pokonując Szwecję i Grecję w eliminacjach do mistrzostw świata oraz Islandię i Albanię w starciach towarzyskich. Ostatni raz przegrali z Francją (1:2) 10 października ubiegłego roku w Lidze Narodów. Hiszpania wygrała grupę eliminacyjną do mundialu w Katarze z czteropunktową przewagą nad Szwecją.

Czechy – Hiszpania, historia

Ostatni raz obie ekipy spotkały się podczas mistrzostw Europy rozgrywanych we Francji. Hiszpanie wygrali tamto spotkanie 1:0 po golu Pique. Ostatnie pięć spotkań to aż cztery zwycięstwa Hiszpanów i jeden remis. Czesi w tych starciach zdołali zdobyć tylko jednego gola.

Czechy – Hiszpania, typy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego starcia są Hiszpanie. Wysokie kursy są oferowane natomiast na triumfów reprezentacji Czech – gospodarza niedzielnego starcia. STS oraz Superbet oferują kurs 5,00 za zwycięstwo Czechów.

Czechy – Hiszpania, przewidywane składy

Czechy: Vaclik, Zima, Brabec, Krejci, Coufal, Sadilek, Soucek, Zeleny, Hlozek, Jankto, Kuchta

Hiszpania: Simon, Carvajal, Llorente, Torres, Alba, Soler, Rodri, Gavi, Torres, Morata, Sarabia

Czechy – Hiszpania, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie Ligi Narodów UEFA będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Czechy – Hiszpania transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Polsat Sport News.