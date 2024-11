fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Anrie Chase

Crvena Zvezda Belgrad VfB Stuttgart

Crvena – Stuttgart, typy i przewidywania

Crvena zvezda i Stuttgart to nie są kluby, które mogą bić się o wielkie cele w Lidze Mistrzów. Ich bezpośredni mecz może mieć natomiast duże znaczenie w kontekście potencjalnego awansu do fazy pucharowej. Niemiecki zespół ma na koncie cztery punkty i walczy o miejsce, które pozwoli zagrać w 1/16 finału. Crvena z kolei ma za sobą cztery kolejne porażki i wreszcie liczy na przełamanie. W środę zagra z drużyną o najmniejszym potencjale, spośród wszystkich dotychczasowych rywali. Faworytem starcia będzie jednak oczywiście Stuttgart, który przede wszystkim w poprzednim sezonie zaimponował kapitalną, ofensywną grą. Mój typ – wygrana Stuttgartu.

Crvena – Stuttgart, ostatnie wyniki

Crvena zvezda na krajowym podwórku jest bezkonkurencyjna, pewnie prowadząc w ligowej tabeli i wciąż licząc się w grze o Puchar Serbii. Nie wystarcza to natomiast na Ligę Mistrzów, gdzie wyraźnie odstaje od reszty. Crvena w czterech meczach nie zdobyła jeszcze choćby punktu. Przegrała z Barceloną (2-5), AS Monaco (1-5), Interem Mediolan (0-4) oraz Benficą (1-2). Niewiele wskazuje na to, aby zdołała awansować do fazy pucharowej.

Stuttgart zgromadził do tej pory cztery punkty, imponując przede wszystkim w wygranej rywalizacji z Juventusem (1-0). Oprócz tego, niemiecki zespół przegrywał z Atalantą (0-2) i Realem Madryt (1-3), a ze Spartą Praga podzielił się punktami po remisie 1-1. Na krajowym podwórku Stuttgart radzi sobie nierównomiernie, zajmując dziewiąte miejsce w tabeli Bundesligi.

Crvena – Stuttgart, historia

Crvena zvezda i Stuttgart nie mieli dotąd okazji mierzyć się ze sobą. Będzie to pierwsze bezpośrednie spotkanie w historii.

Crvena – Stuttgart, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem zdaniem bukmacherów jest Stuttgart. Kurs na środową wygraną gości wynosi około 1.74. W przypadku ewentualnego zwcyięstwa Crveny zvezda jest to nawet aż 4.40. Kurs na remis waha się natomiast między 3.95 a 4.10. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Najwyższy bonus powitalny w Superbet odbierzesz z kodem GOAL.

Crvena – Stuttgart, przewidywane składy

Crvena Zvezda Belgrad Vladan Milojevic VfB Stuttgart Sebastian Hoeneß Crvena Zvezda Belgrad Vladan Milojevic 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład VfB Stuttgart Sebastian Hoeneß Rezerwowi 1 Marko Ilic 10 Aleksandar Katai 22 Euciodalcio Gomes 25 Stefan Lekovic 27 Milson 28 Vuk Draskic 32 Luka Ilic 33 Vanja Drkusic 73 Egor Prutsev 77 Ivan Guteša 1 Fabian Bredlow 3 Ramon Hendriks 5 Yannik Keitel 11 Nick Woltemade 13 Frans Krätzig 15 Pascal Stenzel 17 Justin Diehl 20 Leonidas Stergiou 41 Dennis Seimen 45 Anrie Chase 47 Jarzinho Malanga

Crvena – Stuttgart, kto wygra?

Crvena – Stuttgart, transmisja meczu

Mecz Crvena zvezda – Stuttgart rozpocznie się o godzinie 18:45. Transmisję można śledzić w telewizji na kanale CANAL+ Extra 2. W internecie wystarczy natomiast skorzystać z usługi CANAL+ online. Teraz korzystając z naszego linku warto wykupić abonament w okresowej promocji za 59 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem cena wzrasta do 69 zł/mies. lub można zrezygnować.

