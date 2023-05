Cracovia – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (27.05.2023)

fot. Imago / Michal Kosc / PressFocus Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Cracovia – Wisła Płock, typy na mecz i przewidywania

W ostatnich meczach ligowych zarówno Cracovia, jak i Wisła Płock zdobywały bramki. W związku z tym dobrym wariantem wydaje się to, że obie drużyny zdobędą bramki. Krakowska ekipa ostatnio w rywalizacji z Jagiellonią zremisowała (1:1). Tymczasem Nafciarze przegrali (1:2). Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Gospodarze mają zamiar wrócić na zwycięski tory w sobotnim starciu. Ogólnie jednak w trzech ostatnich meczach Cracovia wygrałą tylko raz. Z kolei Wisłą Płock ostatnio notuję porażkę za porażką. W każdym razie Jakub Olkiewicz typuje podział punktów w spotkaniu.

Cracovia – Wisła Płock, sytuacja kadrowa

Obie ekipy będą osłabione w sobotniej batalii. U gospodarzy nie będą mogli zagrać: Kamil Pestka i Mathias Hebo Rasmussen. Tymczasem w drużynie z Płocka najpewniej wszyscy gracze będą do dyspozycji trenera Marka Saganowskiego.

Cracovia – Wisła Płock, ostatnie wyniki

Zespół Jacka Zielińskiego w szesnastu spotkania u siebie wygrał siedem razy i w pięciu meczach zremisował. Ogólnie wywalczył 26 punktów przy Kałuży. Cracovia nie wygrała jednak żadnego z dwóch ostatnich meczów u siebie.

Nafciarze są natomiast zespołem, który ostatnio rozczarowuje. Wisła Płock, mimo że personalnie wygląda nieźle, to tydzień temu po raz pierwszy w sezonie znalazła się w strefie spadkowej. Sytuacja płocczan przed sobotnim spotkaniem jest bardzo zła.

Cracovia – Wisła Płock, historia

W pierwszym starciu w tej kampanii między obiema ekipami lepsi byli piłkarze Wisły Płock (1:0). Ogólnie w pięciu ostatnich starciach dwa razy górą byli Nafciarze, a w trzech potyczkach wygrywali Nafciarze.

Cracovia – Wisła Płock, kursy

Kurs na wygraną gospodarzy w Betfan zakłady bukmacherskie wynosi 2,40. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać z bonusu 200 procent do 300 zł.

Cracovia – Wisła Płock, przewidywane składy

Cracovia: Hrosso – Ghita, Jugas, Hoskonen, Jaroszyński, Atanasov, Oshima, Rapa, Myszor, Konoplyanka, Makuch

Wisła Płock: Kamiński – Tomasik, Rzeźniczak, Kapuadi, Pawlak, Lesniak, Furman, Szwoch, Wolski, Kocyła, Sekulski.

Cracovia – Wisła Płock, kto wygra

Cracovia – Wisła Płock, transmisja meczu

Jeden z ciekawszych meczów 34. kolejki PKO Ekstraklasy odbędzie się w Krakowie. Starcie Cracovia – Wisła Płock będzie do zobaczenia w telewizji. Spotkanie pokaże TVP Sport. Rywalizacja będzie również dostępna online w usłudze CANAL+ Online. Przy okazji zachęcamy do skorzystania z naszej promocji, dzięki której możecie oszczędzić 30 zł. Przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 49 zł miesięcznie. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Istnieje możliwość skorzystania także z drugiej oferty. Jeśli zdecydujecie się wykupić abonament na pół roku z góry, to zapłacicie za niego jedynie 234 zł, co daje 39 zł miesięcznie, a oszczędność wynosi 60 zł względem standardowej oferty, która kosztuje 49 zł miesięcznie.

