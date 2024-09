Cracovia – Stal Mielec: typy, kursy, zapowiedź (30.09.2024)

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Kamil Glik

Cracovia – Stal Mielec: typy i przewidywania

W poniedziałek (30 września) Cracovia spotka się na własnym boisku ze Stalą Mielec za kończenie 10. kolejki PKO Ekstraklasy. Pasy rewelacyjnie spisują się w bieżącym sezonie, zajmując drugie miejsce po przedniej serii gier. W tym tygodniu Pasy niespodziewanie pożegnały się z rozgrywkami Fortuna Pucharu Polski. Podopieczni Dawida Kroczka musieli uznać wyższość Sandecji Nowy Sącz, odpadając po zaciętej dogrywce.

Sprawdź również: tabela PKO Ekstraklasy

Stal Mielec również zakończyła swoją przygodę z krajowym pucharem już w pierwszej rundzie, przegrywając po serii rzutów karnych z Koroną Kielce. Trener Janusz Niedźwiedź zaliczył jednak udany debiut na ławce Stali, wygrywając skromnie z Motorem Lublin (1:0), dzięki trafieniu Serhija Krykuna. W poniedziałkowym meczu to krakowianie wydają się faworytem. Jednak moim zdaniem mielczanie mają szansę na sprawienie niespodzianki. Uważam, że Stal zdoła wywieźć z Krakowa komplet punktów. Mój typ: Wygrana Stali Mielec.

Cracovia – Stal Mielec: ostatnie wyniki

Cracovia pod wodzą Dawida Kroczka w aktualnej kampanii ligowej odniosła sześć zwycięstw, raz zremisowała i poniosła dwie porażki. W poprzedniej kolejce Pasy pokonały Puszczę Niepołomice (2:1), choć musiała gonić wynik od szóstej minuty. Bramki Virgila Ghity i Otara Kakabadze przesądziły jednak o triumfie krakowian. W dotychczasowych czterech meczach przed własną publicznością pięciokrotni mistrzowie Polski zdobyli łącznie siedem punktów.

W sierpniu władze Stali Mielec podjęły decyzję o zwolnieniu Kamila Kieresia, a na stanowisku trenera zastąpił go Janusz Niedźwiedź. Nowy szkoleniowiec, znany z pracy w Widzewie Łódź, zadebiutował w zeszły weekend. Pod jego wodzą biało-niebiescy odnieśli zwycięstwo nad Motorem (1:0). W tym tygodniu mielczanie przegrali w Pucharze Polski z Koroną Kielce.

Cracovia – Stal Mielec: historia

Obie drużyny regularnie rywalizują ze sobą od września 2020 roku. W tym czasie aż pięć meczów zakończyło się podziałem punktów. Cracovia triumfowała w dwóch z tych spotkań, natomiast Stal Mielec sięgnęła po zwycięstwo raz. Ostatnie starcie w Krakowie dostarczyło kibicom wielu emocji i zwrotów akcji. Cracovia objęła prowadzenie 2:0. Jednak goście odpowiedzieli w końcówce meczu, zaskakując rywali i doprowadzając do remisu w zaledwie dwie minuty.

Cracovia – Stal Mielec: kursy bukmacherskie

Faworytem poniedziałkowego meczu w ramach 10. kolejki PKO Ekstraklasy są piłkarze Cracovii. Jeśli myślisz, że po zwycięstwo sięgną Pasy, to taki kurs oscyluje na około 1.78. Remis został wyceniony na mniej więcej 3.75. Tymczasem triumf Stali Mielec można obstawić z kursem około 4.50. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Cracovia – Stal Mielec: przewidywane składy

Dawid Kroczek w poniedziałkowym meczu przeciwko Stali Mielec nie będzie mógł skorzystać z Otara Kakabadze i Filipa Rózgi, którzy pauzują za nadmiar żółtych kartek. Od lutego tego nieobecny jest Kacper Śmiglewski, który przechodzi rehabilitację po stawu kolanowego lewego. Natomiast Janusz Niedźwiedź nie może wykorzystać w spotkaniu z Karola Knapa z powodu klauzuli w kontrakcie, gdyż jest wypożyczony z Pasów. Ponadto niedostępny też jest Marco Ehmann, który zerwał więzadła krzyżowe w kolanie w trakcie przygotowań do sezonu 2024/25.

Cracovia – Stal Mielec: kto wygra?

Cracovia – Stal Mielec: transmisja meczu

Mecz Cracovii ze Stalą Mielec odbędzie się w poniedziałek (30 września) o godzinie 19:00. Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale Canal+ Sport 3. Wszystkie mecze PKO Ekstraklasy możesz oglądać również na platformie streamingowej CANAL+ online. Zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu Super Sport, który kosztuje 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W ofercie znajduje się również pakiet meczów Ligi Mistrzów.

