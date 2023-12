Cracovia - Stal Mielec, typy na mecz 18. kolejki Ekstraklasy. Pasy pozostają w kryzysie i od ponad dwóch miesięcy czekają na wygraną w lidze. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Cracovia

Cracovia Stal Mielec Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 grudnia 2023 20:39 .

Cracovia – Stal, typy i przewidywania

Cracovia w tym sezonie stale rozczarowuje. Ostatnie zwycięstwo zanotowała jeszcze we wrześniu, a od tego czasu nie potrafi się przełamać. Pasy znajdują się niebezpiecznie blisko strefy spadkowej, a jeśli gwałtownie nie poprawią wyników, czeka ich wymagająca walka o utrzymanie w Ekstraklasie. W sobotę Pasy podejmą przed własną publicznością Stal Mielec, która znów zaskakuje i notuje rezultaty ponad stan. W minionych kolejach zaliczyła kilka kluczowych zwycięstw, w tym między innymi przeciwko Legii Warszawa i Pogoni Szczecin. W Krakowie to goście będą faworytem. Najskuteczniejszym graczem mielczan jest Ilia Szkurin, który znacząco poprawił swoją dyspozycję i strzela jak na zawołanie. Mój typ – Szkurin strzeli gola.

STS 3.50 Ilia Szkuryn strzeli gola Zagraj!

Cracovia – Stal, ostatnie wyniki

Cracovia notuje absolutnie fatalne tygodnie. Kilka dni temu przegrała po dogrywce z Rakowem Częstochowa i pożegnała się z Pucharem Polski. Wcześniej po szalonym meczu zremisowała z Ruchem Chorzów 4-4, a także w lidze podzieliła się punktami z wcześniej wspomnianym Rakowem. W tabeli Pasy zajmują piętnaste miejsce i mają punkt przewagi nad znajdującą się w strefie spadkowej Puszczą Niepołomice.

Stal Mielec ma za sobą niespodziewanie udaną serię. W Pucharze Polski poległa przeciwko Widzewowi Łódź, ale wcześniej sensacyjnie ograła na wyjeździe Pogoń Szczecin (3-2) i u siebie Górnika Zabrze (2-1). Mielczanie mają pięć punktów przewagi nad strefą spadkową.

Cracovia – Stal, historia

W pierwszej kolejce tego sezonu w Mielcu między tymi drużynami padł remis 2-2. Do przerwy Stal prowadziła dwoma bramkami, lecz po zmianie stron Cracovia zdołała odrobić straty i zgarnąć cenny punkt. Ostatnie trzy spotkania w Krakowie zakończyły się jednym zwycięstwem Pasów i dwoma remisami.

Cracovia – Stal, kursy bukmacherskie

Faworytem tej rywalizacji w oczach bukmacherów jest Cracovia. Kurs na jej zwycięstwo wynosi około 1.80. W przypadku ewentualnej wygranej Stali Mielec jest to nawet 4.40, natomiast kurs na remis waha się między 3.50 a 3.75. Przy okazji sobotniego meczu zachęcamy, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Cracovia – Stal, przewidywane składy

Cracovia Jacek Zielisnki 5-3-2 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Stal Mielec Kamil Kieres Cracovia Jacek Zielisnki 5-3-2 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Stal Mielec Kamil Kieres Rezerwowi ▼ 15 Kamil Glik 17 Mateusz Bochnak 21 Kacper Smiglewski 31 Lukas Hrosso 36 Kacper Jodlowski 38 Jakub Myszor 63 Filip Rozga 73 Patryk Zaucha 4 Kamil Pajnowski 5 Marco Ehmann 7 Lukasz Gerstenstein 8 Koki Hinokio 13 Konrad Jalocha 18 Piotr Wlazło 22 Rafael Santos 25 Lukasz Wolsztynski 37 Mateusz Stepien 42 Kai Meriluoto Cracovia Jacek Zielisnki 5-3-2 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Stal Mielec Kamil Kieres Cracovia Jacek Zielisnki 5-3-2 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Stal Mielec Kamil Kieres Rezerwowi ▼ 15 Kamil Glik 17 Mateusz Bochnak 21 Kacper Smiglewski 31 Lukas Hrosso 36 Kacper Jodlowski 38 Jakub Myszor 63 Filip Rozga 73 Patryk Zaucha 4 Kamil Pajnowski 5 Marco Ehmann 7 Lukasz Gerstenstein 8 Koki Hinokio 13 Konrad Jalocha 18 Piotr Wlazło 22 Rafael Santos 25 Lukasz Wolsztynski 37 Mateusz Stepien 42 Kai Meriluoto

Cracovia – Stal, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Cracovii 0% Remis 38% Wygrana Stali 63% 16 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Cracovii

Remis

Wygrana Stali

Cracovia – Stal, transmisja meczu

Sobotni mecz 18. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Cracovią a Stalą Mielec rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisja z tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Rywalizację można śledzić również w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na cały rok z góry za 468 zł (39 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 54 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 180 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.