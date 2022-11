PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Cracovia – Jagiellonia Białystok: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. W 16. serii gier szósta w tabeli drużyna „Pasów” podejmie na własnym stadionie zajmującą dwunaste miejsce ekipę „Żółto-Czerwonych”. Początek spotkania w sobotę 5 listopada o godzinie 15:00.

Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow Ekstraklasa Cracovia Jagiellonia Białystok 1.95 3.60 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2022 15:00 .

Cracovia – Jagiellonia Białystok, typy i przewidywania

W sobotę 5 listopada o godzinie 15:00 Cracovia zagra z Jagiellonią Białystok w meczu w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W obu zespołach panują odmienne nastroje – Cracovia ostatnio wygrała z Zagłębiem Lubin wynikiem 2:0, a Jagiellonia Białystok uległa Legii Warszawa rezultatem 2:5. „Pasy” postarają się podtrzymać dobrą passę, a „Żółto-Czerwoni” liczą na przełamanie.

Według bukmacherów, faworytem są gospodarze. Mamy podobne zdanie, choć w Ekstraklasie niczego nie można być pewnym. Nasz typ: zwycięstwo Cracovii.

Cracovia – Jagiellonia Białystok, sytuacja kadrowa

W drużynie gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Jakuba Myszora oraz Kamila Pestki i pauzującego za żółte kartki Cornela Rapy. Goście będą musieli radzić sobie bez Ivana Runje oraz Michała Pazdana, którzy zmagają się z urazami. Zawieszeni za kartki są natomiast Marc Gual, Taras Romanczuk i Israel Puerto.

Cracovia – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki

Biorąc pod uwagę pięć ostatnich meczów we wszystkich rozgrywkach, to żadna z tych drużyn nie wyglądała dobrze. Co prawda Cracovia w tamten weekend ograła Zagłębie Lubin (2:0), ale wcześniej zanotowała dwa remisy i dwie porażki. Jeśli chodzi o Jagiellonię Białystok, to jest jeszcze gorzej. Klub z Podlasia ostatnio nie miał szans z Legią Warszawa (2:5), a we wcześniejszych czterech starciach dwa razy przegrał oraz dwukrotnie zremisował.

Cracovia – Jagiellonia Białystok, historia

Pojedynki pomiędzy „Pasami” a „Żółto-Czerwonymi” zazwyczaj są bardzo wyrównane. Na pięć ostatnich spotkań między tymi zespołami Cracovia wygrała dwukrotnie, Jagiellonia odniosła tyle samo zwycięstw i byliśmy świadkami jednego remisu (0:0), do którego doszło w 22. kolejce poprzedniego sezonu PKO BP Ekstraklasy.

Cracovia – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu w Krakowie są gospodarze. Kurs na wygraną Cracovii wynosi mniej więcej 2.00, a typ na zwycięstwo Jagiellonii Białystok to około 3.80. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.55. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Cracovia – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

Cracovia: Niemczycki, Jugas, Jablonsky, Ghita, Kakabadze, Oshima, Knap, Jaroszyński, Konoplyanka, Kallman, Rakoczy

Jagiellonia: Alomerović, Tiru, Skrzypczak, Nastić, Prikryl, Pospisil, Nene, Lewicki, Cernych, Imaz, Kowalski

Cracovia – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 49 zł miesięcznie. Początek meczu w Krakowie w sobotę 5 listopada o godzinie 15:00.

