Chojniczanka – Polonia, typy bukmacherskie

Chojniczanka Chojnice w tym sezonie Betclic 2. Ligi nie ukrywa swoich ambicji związanych z grą o najwyższe cele. Podobnie sytuacja wygląda w Polonii Bytom, która do meczu z Wieczystą Kraków zaliczyła passę dwunastu kolejnych zwycięstw. Na terenie ekipy Sławomira Peszko co prawda Niebiesko-czerwoni przegrali, ale nie obeszło się bez kontrowersyjnych decyzji. W poprzedniej kampanii bytomianie zaliczyli efektowne zwycięstwo nad ekipą z Chojnic. Mając na uwadze w jakiej dyspozycji jest ostatnio ekipa Łukasza Tomczyka, to niewykluczone, że podobnie będzie w niedzielnych wieczór. Mój typ: Polonia wygra.

Chojniczanka – Polonia, typ kibiców

Chojniczanka – Polonia, ostatnie wyniki

Drużyna Damiana Nowaka ostatnio prezentowała sinusoidalna dyspozycję. Chojniczanka tydzień temu przegrała z Wieczystą Kraków (0:1). Jednocześnie nie dała rady odnieść drugie z rzędu zwycięstwa po pokonaniu Wisły Puławy (4:0). Chojniczanie są jednak przede wszystkim zespołem własnego boiska, będąc od pięciu meczów bez porażki. W tym czasie Chojniczanka zaliczyła cztery zwycięstwa i raz zremisowała.

Ekipa z Bytomia natomiast do swojego kolejnego meczu ligowego podejdzie podrażniona przegraną w hicie z Żółto-czarnymi (1:2). Wieczysta pokonała Polonię, grając od pewnego momentu z przewagą dwóch graczy. Niebiesko-czerwoni wcześniej zaliczyli kapitalną passą kolejnych zwycięstw, będąc bez przegranej w lidze od 28 lipca.

Chojniczanka – Polonia, na tych graczy warto zwrócić uwagę

Wszystko wskazuje na to, że trener Damian Nowak będzie miał do swojej dyspozycji wszystkich graczy. Z graczy zasługujących na nieco większą uwagę z Chojniczanki przede wszystkim należy wymienić Valerjisa Sabalę, który w tym sezonie już sześć razy skierował piłkę do siatki. W drużynie z Bytomia nie będą mogli zagrać z kolei Szymon Michalski i Adrian Piekarski. Najistotniejsze jest jednak to, że do dyspozycji szkoleniowca będzie Kamil Wojtyra, mający w tym sezonie 11 strzelonych goli. środkowy napastnik Polonii może jednocześnie w drugiej linii liczyć na pomoc od takich zawodników jak Tomasz Gajda czy Lucjan Zieliński.

Chojniczanka – Polonia, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że faworytem do zwycięstwa w tym starciu są goście. Typ na wygraną Polonii kształtuje się w wysokości 2.23. Remis wyceniono na 3.40. Z kolei opcję na zwycięstwo Chojniczanki oszacowano na 2.90. Przy okazji jednego z niedzielnych meczów warto przyjrzeć się ofercie Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka, to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Chojniczanka Polonia Bytom 2.90 3.40 2.23 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 października 2024 23:34 .

Chojniczanka – Polonia, transmisja meczu

Niedzielne starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji i w internecie. Transmisja ze spotkania Chojniczanka – Polonia Bytom zacznie się o godzinie 19:35 i będzie dostępna na antenie TVP 3, a także online na stronie TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport, z której użytkownicy mogą korzystać na tabletach, smartfonach czy Smart TV. Dostęp do streamu ze spotkania zapewni również usługa Betclic TV. Dostęp uzyskasz, zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadając dowolne środki na koncie.

