Chojniczanka Chojnice – KKS Kalisz: typy, kursy, zapowiedź (18.08.2024)

Chojniczanka Chojnice - KKS Kalisz: typy i kursy na mecz w ramach 5. kolejki rozgrywek Betclic 2. Ligi. W niedzielny wieczór dojdzie do ciekawego spotkania na trzecim poziomie rozgrywkowym. Zachecam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już o 19:35.

PressFocus Na zdjęciu: Marcin Kozina

Chojniczanka KKS 1925 Kalisz Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 sierpnia 2024 10:46 .

Chojniczanka – KKS Kalisz, typy bukmacherskie

Niedzielne zmagania w 5. kolejce rozgrywek Betclic 2. Ligi zakończą się spotkaniem Chojniczanki Chojnice z KKS-em Kalisz. W lepszym nastroju do tej potyczki przystąpią gospodarze, którzy zdołali wygrać swój ostatni mecz. Podopieczni Marcina Woźniaka z kolei musieli uznać wyższość przeciwnika. Zbliżający się mecz swojego faworyta, jednak rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco. Ja uważam, że ostatecznie trzy punkty zostaną dopisane do dorobku zespołu z województwa pomorskiego. Mój typ: wygrana Chojniczanki Chojnice

Betclic 1.78 wygrana Chojniczanki Chojnice

Chojniczanka – KKS Kalisz, ostatnie wyniki

Chojniczanka Chojnice od początku sezonu prezentuje wysoką formę. Gospodarze niedzielnego w pięciu ostatnich pojedynkach odnieśli cztery zwycięstwa (2:0 z Rekordem Bielsko-Biała, 2:1 z Zagłębiem Lubin II, 3:2 z Wisłą Puławy w Pucharze Polski i 1:0 z ŁKS-em Łódź II), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Resovią Rzeszów).

KKS Kalisz natomiast od startu nowego sezonu prezentuje formę w kratkę. Pięć ostatnich spotkań podopiecznych Marcina Woźniaka zakończyło się dwoma zwycięstwami (1:0 ze Skrą Częstochowa i 2:1 z Wisłą Puławy), jednym remisem (1:1 ze Świtem Szczecin), a także dwoma porażkami (0:2 z Olimpią Grudziądz w Pucharze Polski oraz 0:2 z Wieczystą Kraków).

Chojniczanka – KKS Kalisz, historia

W minionym sezonie drużyny spotkały się ze sobą dwukrotnie. W obu tych spotkaniach triumfowali goście rezultatem 1:0. W rundzie jesiennej pełna pula trafiła do dorobku Chojniczanki Chojnice, natomiast wiosną zwyciężył KKS Kalisz.

Chojniczanka – KKS Kalisz, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic, faworytem niedzielnej rywalizacji jest Chojniczanka Chojnice. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.78. W przypadku zwycięstwa KKS-u Kalisz oscyluje on w okolicach 4.13.

Chojniczanka – KKS Kalisz, kto wygra?

Chojniczanka – KKS Kalisz, transmisja

Spotkanie Chojniczanki Chojnice z KKS-em Kalisz będzie można obejrzeć w telewizji. Zbliżający się mecz zobaczysz na kanale TVP 3. Mecze Betclic 2. Ligi w można śledzić dzięki usłudze Betclic TV. Dostęp do niej uzyskasz, zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadając dowolne środki na koncie. Początek rywalizacji w Chojnicach już w niedzielę, 18 sierpnia, o godzinie 19:35.

