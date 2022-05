Chelsea – Wolves: typy, kursy, zapowiedź (07.05.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Timo Werner

W jednym ze spotkań 36. kolejki Premier League dojdzie do rywalizacji Chelsea – Wolves. The Blues w ostatnim czasie grają w kratkę, a Wilki od trzech kolejek czekają na przełamanie. Sprawdź naszą zapowiedź.

Chelsea – Wolves, typy i przewidywania

Końcówka sezonu nie jest udana dla Chelsea. Czasami można odnieść wrażenie, że cała otoczka ze sprzedażą klubu nie działa na korzyść The Blues. Thomas Tuchel chciałby obronić trzecią lokatę w tabeli, więc czas sięgnąć po całą pulę.

Tymczasem Wolves drastycznie stracili na jakości wiosną. Wcześniej ekipa Bruno Lage sprawiała niespodzianki, ale ostatnio zaznaje wyłącznie smaku porażek.

Naszym zdaniem na Stamford Bridge zapowiada się bramkostrzelne widowisko. Londyńczycy polują na poprawę nastroju, a potyczka z Wolverhampton to doskonała okazja. Stawiamy na wygraną Chelsea z handicapem.

Chelsea – Wolves, sytuacja kadrowa

W kadrze gospodarzy zabraknie Bena Chilwella i Hudsona-Odoi. Z kolei Wolverhampton zjawi się bez Podence’a, Kilmana i Semedo.

Chelsea – Wolves, ostatnie wyniki

Chelsea od czasu porażki w derbach Londynu z Arsenal (2:4), nie może złapać wiatru w żagle. Co prawda, później udało się pokonać West Ham (1:0), ale w kolejnych potyczkach nie było już tak kolorowo. Remis z Man Utd (1:1) i przegrana z Everton (0:1) pozwoliła Kanonierom zbliżyć się do The Blues na trzy oczka.

Tymczasem Wolverhampton miewało w tym sezonie lepsze momenty. Do niedawna można było odnieść wrażenie, że Wilki mają chrapkę na europejskie puchary. Po trzech przegranych z rzędu podopieczni Bruno Lage oddalili się od siódmej lokaty i teraz o przełamanie też będzie ciężko.

Chelsea – Wolves, historia

Oba poprzednie starcia tych ekip kończyły się bezbramkowymi remisami. Wcześniej lepszy bilans pojedynków bezpośrednich notowała Chelsea.

Chelsea – Wolves, kursy bukmacherskie

Chelsea – Wolves, przewidywane składy

Chelsea: Mendy – Alonso, Ruediger, Silva, James – Kante, Kovacic, Mount, Pulisic – Havertz, Werner

Wolves: Sa – Boly, Coady, Saiss, Marcal, Jonny – Neves, Moutinho, Trincao, Hee-Chan – Jimenez

Chelsea – Wolves, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Canal + Premium. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie Canalplus.com.

