Chelsea – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (27.02.2022)

Carabao Cup to dla wielu drużyn na wyspach tylko dodatek do sezonu. To jednak szansa na trofeum, które na pewno doda uroku klubowej gablocie. O pierwszy puchar w 2022 r. Chelsea zagra z Liverpool. Jak potoczy się ten pojedynek? Sprawdź nasz typ, ostatnie wyniki obu ekip czy kursy bukmacherskie na finał tych rozgrywek.

Chelsea – Liverpool, typy i przewidywania

Wydaje się, że obecnie wszystko idzie po myśli The Reds. Natomiast Chelsea również już dawno porzuciła swoje słabości i zapewne spróbuje utrzeć nosa odwiecznym rywalom. Liverpool na krajowe trofeum czeka już od dekady, więc o braku emocji nie ma nawet mowy.

Na Wembley powinniśmy zobaczyć zacięte widowisko. Każda z ekip ma taki sam plan, czyli chce wygrać ten mecz. Stąd też postawimy na gole z obu stron, ponieważ trudno jest jednogłośnie wskazać faworyta tej pary.

Chelsea – Liverpool, ostatnie wyniki

Całkiem niedawno Chelsea dopięła swego, zostając najlepszym klubem na świecie. Po triumfie na Bliskim Wschodzie trzeba było wrócić do ligowych obowiązków. Wówczas rzutem na taśmę The Blues pokonali Crystal Palace (1:0). Kilka dni temu londyńczycy nie pozostawili już złudzeń Lille, pewnie pokonując mistrzów Francji (2:0).

Tymczasem Liverpool niezwykle blisko zbliżył się do liderującego Man City. Teraz wyścig po tytuł wciąż jest sprawą otwartą i The Reds mają spore szanse, aby jeszcze sporo namieszać. Przed finałem Carabao Cup piłkarze Jurgena Kloppa zademonstrowali pokaz siły, rozbijając Leeds (6:0).

Chelsea – Liverpool, historia

Co ciekawe, od jesieni Chelsea i Liverpool mierzyły się dwa razy. W obu przypadkach padł remis (1:1) i (2:2), dlatego dopiero w niedzielne po południe, któryś z zespołów w końcu przechyli szalę zwycięstwa na swoją korzyść podczas kampanii 2021/22.

Chelsea – Liverpool, kursy bukmacherskie

Chelsea – Liverpool, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” w TV przeprowadzi Eleven Sports 1.

