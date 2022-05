Chelsea – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (14.05.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Chelsea FC - Liverpool FC

Chelsea – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź. Finał Pucharu Anglii to doskonała okazja dla Chelsea do rewanżu za przegrany finał Pucharu Ligi Angielskiej z Liverpoolem, który odbył się w lutym. Wydaje się, że delikatnym faworytem sobotniego starcia są piłkarze The Reds, ale podopiecznym Thomasa Tuchela nie można odbierać szans na triumf w tym spotkaniu. Początek spotkania, na które czeka cały piłkarski świat, w sobotę o godzinie 17:45.

Wembley FA Cup Chelsea Liverpool FC 3.55 3.60 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 maja 2022 20:56 .

Chelsea – Liverpool, typy i przewidywania

Chelsea zakończyła serię trzech meczów bez zwycięstwa, wygrywając w środę 3:0 na wyjeździe z Leeds. Miało to jednak swoją cenę, ponieważ Mateo Kovacić został kontuzjowany. Liverpool chce zdobyć dublet w krajowym pucharze po pokonaniu The Blues w rzutach karnych w finale Pucharu Ligi na początku tego roku, a od grudnia nie przegrali na wyjeździe. Jurgen Klopp nie zdołał pokonać Thomasa Tuchela w regulaminowym czasie podczas ostatnich czterech spotkań, ale trudno nie faworyzować Liverpoolu w sobotę. Według nas możemy spodziewać się ofensywnie grających obu drużyn ze sporą ilością sytuacji podbramkowych. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Chelsea – Liverpool, sytuacja kadrowa

Mateo Kovacić nie zagra w sobotę po tym, jak w środę doznał kontuzji kostki w meczu z Leeds. Thomas Tuchel będzie musiał sobie poradzić także bez Bena Chilwella. Na Wembley nie wystąpi także Hudson-Odoi. Występ Ngolo Kante stoi pod znakiem zapytania. Media przewidują, że w ataku wystąpi Romelu Lukaku, który w ostatnim czasie wrócił do niezłej dyspozycji strzelając kilka goli.

Liverpool będzie musiał sobie poradzić bez kontuzjowanego Fabinho, co jest ogromną stratą dla Jurgena Kloppa. W jego miejsce na placu gry pojawi się Henderson. Mo Salah i Thiago powrócą do wyjściowej jedenastki po tym, jak wtorkowy mecz z Aston Villą rozpoczęli na ławce rezerwowych. Robertson nie wystąpił w ostatnim ligowym meczu, ale jest spodziewany od pierwszej minuty w starciu z Chelsea. Jurgen Klopp musi także wybrać jednego z dwójki Matip i Konate, jako partnera dla van Dijka na środek obrony.

Chelsea – Liverpool, ostatnie wyniki

Chelsea awansowała do finału Pucharu Anglii po zwycięstwie w półfinale 2:0 z Crystal Palace. W Premier League podopieczni Thomasa Tuchela grają w kratkę. Ostatnie pięć pojedynków to dwa zwycięstwa (Leeds, West Ham), dwa remisy (Manchester United, Wolverhampton) i porażka z Arsenalem. Zajmują trzecią lokatę w tabeli z przewagą czterech punktów nad Kanonierami i wszystko wskazuje na to, że na tej właśnie pozycji zakończą ligowe zmagania w tym sezonie.

Liverpool zagra w finale dzięki wyeliminowaniu rundę wcześniej Manchesteru City po zwycięstwie 3:2. The Reds awansowali także do finału Ligi Mistrzów dzięki dwóm zwycięstwo z Villarreal (2:0, 3:2), w którym zmierzą się z Realem Madryt. W lidze zajmują drugie miejsce ze stratą trzech oczek do liderujących The Citizens. W Premier League wygrali cztery z ostatnich pięciu pojedynków, jednak remis z Tottenhamem mocno skomplikował ich sytuację w walce o mistrzowski tytuł.

Chelsea – Liverpool, historia

Obie drużyny ostatnim razem spotkały się w finale Pucharu Ligi Angielskiej. W lutym lepszy okazał się Liverpool, który pokonał Chelsea po rzutach karnych. Jednak The Reds nie potrafią wygrać z Chelsea od czterech spotkań biorąc pod uwagę tylko regulaminowy czasy gry. Trzy z tych starć kończyły się remisami, a raz wygrała Chelsea. Podopieczni Jurgena Kloppa ostatni raz pokonali zespół ze Stamford Bridge 20 września 2020 roku wygrywając 2:0 dzięki dwóm trafieniom Sadio Mane.

Chelsea – Liverpool, typy bukmacherskie

Chelsea – Liverpool, przewidywane składy

Chelsea: Mendy, Rudiger, Silva, Azpilicueta, James, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso, Pulisić, Mount, Lukaku

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Dijk, Robertson, Keita, Henderson, Thiago, Salah, Mane, Diaz

Chelsea – Liverpool, transmisja meczu

Sobotni finał Pucharu Anglii będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Chelsea – Liverpool transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Eleven Sports 1.