Chelsea – Leicester: typy, kursy, zapowiedź (19.05.2022)

W czwartek zostaną rozegrane zaległe spotkania Premier League. Lada moment startuje ostatnia kolejka sezonu, dlatego trzeba nadrobić zaległości. Na Stamford Bridge zagrają Chelsea – Leicester. Sprawdź naszą zapowiedź.

Chelsea – Leicester, typy i przewidywania

W tym sezonie Chelsea nie ma szczęścia do pucharów. Dwukrotnie dała się pokonać na krajowym podwórku The Reds. Teraz trzeba wrócić na chwilę do ligowej rzeczywistości i w godny sposób zakończyć tegoroczne zmagania. Londyńczycy są już pewni awansu do Ligi Mistrzów, więc nie ciąży na nich żadna presja.

Tymczasem Leicester nie ma już szans na grę w Europie w kolejnej kampanii. Brendan Rogers podobnie jak Thomas Tuchel, może sprawdzić mniej nieeksploatowanych piłkarzy. Naszym zdaniem trudno jest wytypować zwycięzce, kiedy gra toczy się o nic. Niewykluczone, że pojawi się rozluźnienie wśród piłkarzy. Stąd też postawimy na bramki z obu stron. Nasz typ: btts.

Chelsea – Leicester, sytuacja kadrowa

Po stronie The Blues zabraknie Christiansena, Wernera, Kovacicia, Chilwella, Hudsona-Odoi i być może Thiago Silvy. Natomiast Lisy zjawią się bez Ndidiego czy Bertranda.

Chelsea – Leicester, ostatnie wyniki

Chelsea zakończy tegoroczny sezon bez żadnego trofeum. Co prawda, zespół Tuchela jest już pewny gry w Lidze Mistrzów, jednak wiosna w wykonaniu The Blues pozostawia wiele do życzenia. Na pięć ostatnich spotkań udało się wygrać tylko przeciwko Leeds (3:0). Z kolei kilka dni temu, londyńczycy przegrali finał Pucharu Anglii po karnych z Liverpool.

Leicester również nie ma się czym pochwalić. Podopieczni Rogersa wypadli z gry o puchar Ligi Konferencji. Przez słabą pozycję w tabeli, nie będzie europejskich pucharów na jesień. Kadrę może opuścić kilku wartościowych graczy, więc Lisy czeka spora przebudowa. Ostatnio goście przełamali się, rywalizując z Norwich (3:0) czy Watford (5:1) i spróbują napsuć krwi rywalom w kolejnym pojedynku.

Chelsea – Leicester, historia

Bilans pojedynków bezpośrednich przemawia na korzyść gospodarzy. Jesienią Chelsea ograła Leicester (3:0).

Chelsea – Leicester, przewidywane składy

Chelsea: Mendy – Sarr, Rudiger, Azpilicueta – Alonso, James, Jorginho, Kante, Mount, Ziyech – Lukaku

Leicester: Schmeichel – Castagne, Fofana, Evans, Justin – Mendy, Hall, Albrighton, Maddison, Barnes – Vardy

Chelsea – Leicester, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Canal + Sport. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie Canalplus.com.

