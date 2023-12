Chelsea – Brighton & Hove Albion: typy, kursy, zapowiedź (03.12.2023)

IMAGO / Colorsport Na zdjęciu: Raheem Sterling

2 grudnia 2023

Chelsea – Brighton & Hove Albion: przewidywania

Jednym z ciekawie zapowiadających się niedzielnych spotkań w Premier League jest rywalizacja Chelsea z Brighton. The Blues zajmują dziesiąte miejsce w tabeli, wygrali tylko jeden z pięciu ostatnich meczów i tracą do piątego Tottenhamu już dziesięć oczek. To powoduje sporą nerwowość w szeregach ekipy z Londynu. Z kolei Mewy w ostatnich meczach złapały sporą zadyszkę i pomimo wciąż sporej liczby oczek, forma podopiecznych de Zerbiego nie zachwyca. Mój typ na to spotkanie: BTTS.

Chelsea – Brighton & Hove Albion: ostatnie wyniki

Tak, jak już wspominałem. Ostatnie wyniki obu zespołów mogą wzbudzać przynajmniej niedosyt. Zarówno gości, jak i gospodarzy stać na lepsze rezultaty. W pięciu ostatnich ligowych meczach londyńczycy uzbierali raptem pięć oczek, wygrywając tylko z Tottenhamem w derbach 4:1. Z kolei Brighton w analogicznym okresie czasu zainkasował sześć punktów. Jednak składa się na to również tylko jedno zwycięstwo – z Nottingham 3:2.

Chelsea – Brighton & Hove Albion: historia

Historia rywalizacji obu zespołów w ostatnich latach jest dość bogata. Co więcej, bilans spotkań jest dość wyrównany. W poprzednim sezonie dwukrotnie lepsza była drużyna Brighton, ale w Pucharze Anglii lepsi okazali się gracze z Londynu. Z kolei we wcześniejszych sezonach wielokrotnie padały wyniki remisowe.

Chelsea – Brighton & Hove Albion: kursy bukmacherskie

Chelsea – Brighton & Hove Albion: kto wygra?

Chelsea – Brighton & Hove Albion: przewidywane składy

Chelsea Mauricio Pochettino 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi Chelsea Mauricio Pochettino 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi Rezerwowi ▼ 10 Mykhaylo Mudryk 11 Noni Madueke 19 Armando Broja 25 Moisés Caicedo 28 Djordje Petrovic 29 Ian Maatsen 36 Deivid Washington 42 Alfie Gilchrist 52 Alex Matos 1 Bart Verbruggen 6 James Milner 9 João Pedro 15 Jakub Moder 20 Carlos Baleba 40 Facundo Buonanotte 47 Benicio Boaitey 50 Ben Jackson 56 Josh Duffus Chelsea Mauricio Pochettino 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi Chelsea Mauricio Pochettino 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi Rezerwowi ▼ 10 Mykhaylo Mudryk 11 Noni Madueke 19 Armando Broja 25 Moisés Caicedo 28 Djordje Petrovic 29 Ian Maatsen 36 Deivid Washington 42 Alfie Gilchrist 52 Alex Matos 1 Bart Verbruggen 6 James Milner 9 João Pedro 15 Jakub Moder 20 Carlos Baleba 40 Facundo Buonanotte 47 Benicio Boaitey 50 Ben Jackson 56 Josh Duffus

Chelsea – Brighton & Hove Albion: transmisja

Początek rywalizacji na Stamford Bridge już w niedzielę o godzinie 15:00. Transmisja spotkania dostępna będzie na platformie Viaplay.

