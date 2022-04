Chelsea – Brentford: typy, kursy, zapowiedź (02.04.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Edouard Mendy

W sobotnie popołudnie z Premier League, grająca o awans do Ligi Mistrzów Chelsea, podejmie u siebie Brentford, które raczej nie martwi się o utrzymanie.

Stamford Bridge Premier League Chelsea Brentford 1.36 5.00 10.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 marca 2022 18:03 .

Chelsea – Brentford, typy i przewidywania

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że Chelsea sięgnie po pełną pulę. Sądzimy jednak, że Brentford zdobędzie bramkę. Zwłaszcza, że w 9 z 15 ostatnich meczów z udziałem tej drużyny, gola strzeliły obie drużyny.

STS 2,35 Obie drużyny strzelą – TAK Przejdź do STS

Chelsea – Brentford, sytuacja kadrowa

Thomas Tuchel nie będzie mógł skorzystać z Bena Chillwella, który od wielu miesięcy leczy poważną kontuzję. Mało prawdopodobny jest występ Christiana Pulisica ze względu na jego późny powrót do klubu z meczu reprezentacji. W Brentford jedyny nieobecny to leczący uraz Josh Dasilva.

Chelsea – Brentford, ostatnie wyniki

Koniec lutego był trudny dla sympatyków Chelsea. Ich ulubieńcy nie zdołali bowiem wygrać w finale Pucharu Ligi Angielskiej z Liverpoolem, który zwyciężył po serii rzutów karnych. The Blues zrehabilitowali się zdecydowanie w marcu, ponieważ na swoją korzyść rozstrzygnęli każdą z sześciu potyczek. Należy jednak zaznaczyć, że gracze Thomasa Tuchela miel mocno sprzyjający dobrym wynikom terminarz. Chelsea awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów oraz półfinału Pucharu Anglii.

W ostatnich tygodniach Brentford rozegrało bardzo ważne mecze dla końcowego okładu tabeli w sezonie 2021/2022. Pszczoły mierzyły się bowiem z bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie na poziomie Premier League. Drużyną, którą dowodzi Thomas Frank, uległa Newcastle, ale pokonała Norwich i Burnley, dzięki czemu na strefą spadkową ma aktualnie osiem punktów przewagi.

Chelsea – Brentford, historia

Brentford to świetny rywal dla Chelsea, tak przynajmniej pokazują statystyki. Doszło bowiem do pięciu meczów między tymi ekipami. Pszczoły nie wygrały ani razu, a ich największych osiągnięciem jest jeden remis. Czterokrotnie triumfowali The Blues.

Chelsea – Brentford, kursy bukmacherów

Chelsea – Brentford, przewidywane składy

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger, Alonso; Kante, Kovacic; Ziyech, Mount, Werner; Havertz

Brentford: Raya; Ajer, Jansson, Pinnock, Henry; Norgaard, Jensen; Mbeumo, Eriksen, Wissa; Toney

Chelsea – Brentford, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 2 kwietnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 36-letni Chris Kavanagh. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 16:00. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Canal+ Family.

