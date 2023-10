Chelsea – Blackburn Rovers: typy i kursy na mecz 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Dla The Blues rozgrywki EFL Cup mogą być jedyną szansą na zdobycie trofeum w tym sezonie. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stamford Bridge już w najbliższą środę, 1 listopada o godzinie 20:45.

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Chelsea

Chelsea – Blackburn Rovers, typy i przewidywania

Chelsea w 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej znanego też jako Carabao Cup lub EFL Cup zmierzy się z na co dzień występującym w Championship Blackburn Rovers. Dla The Blues to może być jedyna okazja na zdobycie jakiegoś trofeum w aktualnej kampanii. Czy podopieczni Mauricio Pochettino pokonają Wędrowców i awansują do ćwierćfinału? Przekonamy się za kilkadziesiąt godzin.

Defensywa Chelsea ma swoje problemy i nie zawsze jest szczelna. W środę wieczorem liczymy na bramki po obu stronach boiska. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Chelsea – Blackburn Rovers, sytuacja kadrowa

Chelsea – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Marcus Bettinelli Nieznany Nieznany Powrót: Kilka dni Nieznany Kilka dni Wesley Fofana Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Koniec marca 2024 Uraz więzadła krzyżowego Koniec marca 2024 Christopher Nkunku Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Początek listopada 2023 Kontuzja kolana Początek listopada 2023 Trevoh Chalobah Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Nieznany Uraz ścięgna udowego Nieznany Carney Chukwuemeka knee-surgery knee-surgery Powrót: Nieznany knee-surgery Nieznany Roméo Lavia Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz kostki Początek grudnia 2023 Benjamin Chilwell Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz ścięgna udowego Początek grudnia 2023 Armando Broja Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Niepewny Kontuzja kolana Niepewny Enzo Fernández Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Kilka dni Uraz mięśnia Kilka dni Mykhaylo Mudryk Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Kilka dni Uraz mięśnia Kilka dni Malang Sarr Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Powrót: Po 8 meczach Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Po 8 meczach Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Marcus Bettinelli Nieznany Nieznany Powrót: Kilka dni Nieznany Kilka dni Wesley Fofana Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Koniec marca 2024 Uraz więzadła krzyżowego Koniec marca 2024 Christopher Nkunku Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Początek listopada 2023 Kontuzja kolana Początek listopada 2023 Trevoh Chalobah Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Nieznany Uraz ścięgna udowego Nieznany Carney Chukwuemeka knee-surgery knee-surgery Powrót: Nieznany knee-surgery Nieznany Roméo Lavia Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz kostki Początek grudnia 2023 Benjamin Chilwell Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz ścięgna udowego Początek grudnia 2023 Armando Broja Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Niepewny Kontuzja kolana Niepewny Enzo Fernández Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Kilka dni Uraz mięśnia Kilka dni Mykhaylo Mudryk Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Kilka dni Uraz mięśnia Kilka dni Malang Sarr Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Powrót: Po 8 meczach Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Po 8 meczach

Blackburn - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Sam Gallagher Uraz ścięgna Uraz ścięgna Powrót: Początek listopada 2023 Uraz ścięgna Początek listopada 2023 Ryan Hedges Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz ścięgna udowego Koniec grudnia 2023 Aynsley Pears Uraz stopy Uraz stopy Powrót: Początek listopada 2023 Uraz stopy Początek listopada 2023 Lewis Travis Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Połowa listopada 2023 Kontuzja łydki Połowa listopada 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Sam Gallagher Uraz ścięgna Uraz ścięgna Powrót: Początek listopada 2023 Uraz ścięgna Początek listopada 2023 Ryan Hedges Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz ścięgna udowego Koniec grudnia 2023 Aynsley Pears Uraz stopy Uraz stopy Powrót: Początek listopada 2023 Uraz stopy Początek listopada 2023 Lewis Travis Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Połowa listopada 2023 Kontuzja łydki Połowa listopada 2023

Chelsea – Blackburn Rovers, ostatnie wyniki

Chelsea w ostatniej kolejce Premier League przegrała 0:2 z Brentfordem, a wcześniej zremisowała 2:2 z Arsenalem. Niebiescy zajmują 11. miejsce w ligowej tabeli. Blackburn Rovers natomiast uległo Swansea City 0:1 i wygrało 2:1 z Millwall. Wędrowcy plasują się na 12. lokacie w Championship.

Chelsea – Blackburn Rovers, historia

W bezpośredniej rywalizacji zdecydowanie lepiej od Blackburn Rovers wypada Chelsea. Jeżeli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów między tymi zespołami, to odnotujemy cztery wygrane The Blues i jeden remis. The Riversiders w tym czasie nie zanotowali żadnego zwycięstwa.

Chelsea – Blackburn Rovers, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem środowego spotkania są gospodarze. Kurs na wygraną Chelsea wynosi około 1.25, a typ na zwycięstwo Blackburn Rovers to mniej więcej 12.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 6.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Chelsea – Blackburn Rovers, przewidywane składy

Chelsea: Sanchez; Gusto, Disasi, Colwill, Cucurella; Ugochukwu, Gallagher, Caicedo; Madueke, Jackson, Maatsen

Blackburn: Wahlstedt; Rankin-Costello, Hill, Carter, Pickering; Tronstad, Garrett, Moran; Markanday, Dolan, Szmodics

Chelsea – Blackburn Rovers, kto wygra?

Chelsea – Blackburn Rovers, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Stamford Bridge już w najbliższą środę, 1 listopada o godzinie 20:45.

