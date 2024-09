Chelsea – Barrow: typy, kursy, zapowiedź (24.09.2024)

Chelsea - Barrow: typy i kursy na mecz 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej. We wtorkowy wieczór obejrzymy starcie Dawida z Goliatem w rozgrywkach Carabao Cup. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stamford Bridge już o godzinie 20:45.

Chelsea Barrow Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 września 2024 16:12 .

Chelsea – Barrow, typy bukmacherskie

Już we wtorkowy wieczór zostaną rozegrane pierwsze spotkania w ramach 1/16 finału rozgrywek Pucharu Ligi Angielskiej. W jednym z meczów tego dnia Chelsea przed własną publicznością zmierzy się z Barrow. Będzie to pojedynek Dawida z Goliatem, bowiem “The Blues” to czołowa drużyna Premier League, a ich rywal na co dzień występuje na czwartym poziomie rozgrywkowym w Anglii. Nadchodzące starcia zapowiada się zatem na jednostronne. Ja uważam, że tego dnia na listę strzelców wpisze się Jadon Sancho. Mój typ: Gol Jadona Sancho

Chelsea – Barrow, ostatnie wyniki

Chelsea obecnie prezentuje całkiem solidną formę. Podopieczni Enzo Mareski w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (6:2 z Wolves, 1:0 z Bournemouth oraz 3:0 z West Hamem), zaliczyli jeden remis (1:1 z Crystal Palace), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Servette w rewanżowym meczu eliminacji Ligi Konferencji Europy).

Barrow natomiast może pochwalić się identycznym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Czwartoligowiec zdołał pokonać Harrogate (1:0), Grimsby (2:1) i Newport (2:0), zremisował ze Swindon (1:1), a także przegrał z Bolton (2:3).

Chelsea – Barrow, historia

Wtorkowa rywalizacja będzie pierwszym w historii meczem pomiędzy Chelsea a Barrow. Do tej pory drużyny nie miały okazji się ze sobą zmierzyć.

Chelsea – Barrow, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem wtorkowej rywalizacji jest Chelsea. Jeśli rozważasz typ na wygraną “The Blues”, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.02. W przypadku zwycięstwo Barrow oscyluje on w granicach 40.0 – 55.0. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Chelsea – Barrow, kto wygra?

Chelsea – Barrow, przewidywane składy

Chelsea: Jorgensen; Disasi, Tosin, Badiashile, Chilwell; Veiga, Dewsbury-Hall; Neto, Felix, Sancho; Nkunku

Chelsea – Barrow, transmisja meczu

Spotkanie Chelsea – Barrow będzie można obejrzeć wyłącznie za pośrednictwem platformy Viaplay. Początek rywalizacji na Stamford Bridge już we wtorek, 24 września, o godzinie 20:45.

