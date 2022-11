Chelsea – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (06.11.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Martinelli i Serge Aurier

Chelsea – Arsenal: typy i kursy na mecz Premier League. Absolutnym hitem 15. kolejki angielskiej ekstraklasy będzie starcie „The Blues” z „Kanonierami”. Kto wygra w prestiżowych derbach Londynu? Początek spotkania w niedzielę 6 listopada o godzinie 13:00.

Stamford Bridge Premier League Chelsea Arsenal 2.70 3.40 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 listopada 2022 13:12 .

Chelsea – Arsenal, typy i przewidywania

Przed nami derby Londynu, które będą najbardziej elektryzującym meczem w 15. serii gier Premier League. Chelsea podejmie u siebie Arsenal, a nieznacznym faworytem tego pojedynku są goście. Nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ podopieczni Mikela Artety przed tą kolejką zajmują pierwsze miejsce w tabeli, a zespół prowadzony przez Grahama Pottera jest na szóstej pozycji, czyli tuż pod strefą zapewniającą grę w pucharach.

Na Stamford Bridge emocji nie powinno zabraknąć, ponieważ derby Londynu zawsze mają odpowiednią temperaturę. Chelsea czy Arsenal? Graham Potter czy MIkel Arteta? Na te pytania otrzymamy odpowiedzi w niedzielne popołudnie 6 listopada.

Arsenal wygrał 3 z ostatnich 5 spotkań przeciwko Chelsea i ogólnie rzecz biorąc „Kanonierzy” w tym sezonie wyglądają dużo lepiej od „The Blues”. Nasz typ: zwycięstwo Arsenalu.

Chelsea – Arsenal, ostatnie wyniki

Forma Chelsea jest nierówna – „The Blues” ostatnio pokonali Dinamo Zagrzeb (2:1) w Lidze Mistrzów, ale w Premier League ulegli Brighton (1:4). Wcześniej podopieczni Grahama Pottera wygrali 2:1 z Salzburgiem i dwukrotnie zremisowali odpowiednio z Manchesterem United (1:1) oraz Brentfordem (0:0). Arsenal natomiast zanotował dwa zwycięstwa z rzędu – z Zurichem w Lidze Europy (1:0) i w spotkaniu przeciwko Nottingham Forest w ramach angielskiej ekstraklasy (5:0). Poprzednie starcia to porażka z PSV Eidnhoven (0:2), remis z Southampton (1:1) oraz wygrana w pierwszym meczu przeciwko PSV Eidnhoven (1:0).

Chelsea – Arsenal, historia

Z pięciu poprzednich meczów pomiędzy Chelsea a Arsenalem trzykrotnie wygrali „The Gunners”, zaś dwa razy triumfowali „The Blues”. W ostatnim pojedynku „The Gunners” z „The Blues” padł wynik 4:0 dla drużyny Mikela Artety. Było to spotkanie na przedsezonowym tournée w Orlando. Na listę strzelców wpisali się wówczas Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Bukayo Saka oraz Albert Sambi Lokonga.

Chelsea – Arsenal, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem derbów Londynu są gospodarze. Kurs na wygraną Chelsea wynosi około 2.60, a typ na zwycięstwo Arsenalu to mniej więcej 2.70. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.40. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziecie w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Chelsea – Arsenal, przewidywane składy

W kadrze gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Kepy Arrizabalagi, Bena Chilwella, Wesleya Fofany, Reece’a Jamesa oraz N’Golo Kante. Jeśli chodzi o gości, to tych absencji jest trochę mniej. Mikel Arteta nie będzie miał do dyspozycji takich zawodników jak Takehiro Tomiyasu, Emil Smith-Rowe oraz Matt Turner.

Chelsea: Mendy; Chalobah, Silva, Koulibaly; Loftus-Cheek, Jorginho, Kovacic, Cucurella; Mount; Aubameyang, Sterling

Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli, Jesus

Chelsea – Arsenal, transmisja meczu

Spotkanie w ramach 15. kolejki Premier League transmitowane będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Samford Bridge w niedzielę 6 listopada października o godzinie 13:00.

