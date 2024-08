Cercle Brugge – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (29.08.2024)

Cercle Brugge – Wisła Kraków: typy i kursy na mecz eliminacji Ligi Konferencji. Biała Gwiazda w dobrym stylu pożegna się z kwalifikacjami do europejskich pucharów? Przed nią rewanżowe starcie w Belgii. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Jan Breydel Stadionie już w najbliższy czwartek, 29 sierpnia o godzinie 20:00.

PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Cercle Brugge

Cercle Bruges Wisła Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 sierpnia 2024 16:10 .

Cercle Brugge – Wisła Kraków, typy i przewidywania

Przed nami rewanżowe starcia w ramach 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Wisła Kraków na wyjeździe zmierzy się z Cercle Brugge, jednak Biała Gwiazda nie ma praktycznie żadnych szans na awans do fazy ligowej. Przypomnijmy, że w pierwszym meczu obu zespołów padł wynik 6:1 dla belgijskiej drużyny, co stawia ekipę Kazimierza Moskala w katastrofalnym położeniu.

Wisła Kraków będzie chciała w dobrym stylu pożegnać się z rozgrywkami, dlatego spodziewam się otwartego widowiska. Myślę, że zarówno gospodarze, jak i goście stworzą sobie kilka dogodnych sytuacji do zdobycia bramki. Czy tak się stanie? Przekonamy się w najbliższy czwartek, 29 sierpnia. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 20:00. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Cercle Brugge – Wisła Kraków, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Edgarasa Utkusa, Hannesa Van Der Bruggena oraz Alamy Bayo. Natomiast Biała Gwiazda musi radzić sobie bez Jakuba Stępaka, Josepha Colleya, Giannisa Kiakosa, Kacpra Dudy i Bartosza Talara.

Cercle Brugge – Wisła Kraków, ostatnie wyniki

Cercle Brugge w ostatniej kolejce Jupiler League zremisowało 1:1 z Oud-Heverlee Leuven. Z kolei Wisła Kraków przełożyła swoje spotkania przeciwko Górnikowi Łęczna oraz Miedzi Legnica, a w 5. serii gier Betclic 1. Ligi podzieliła się punktami z Arką Gdynia (2:2).

Cercle Brugge – Wisła Kraków, historia

W całej historii byliśmy świadkami tylko jednego spotkania między tymi drużynami. Mowa o meczu, która odbył się tydzień temu przy Reymonta. Przypomnijmy, że Cercle Brugge pokonało Wisłę Kraków 6:1. Na listę strzelców po stronie belgijskiej ekipy wpisali się Alan Minda, Thibo Somers, Christiaan Ravych, Kevin Denkey, Abdoul Kader Ouattara oraz Kazeem Olaigbe, a honorowe trafienie Białej Gwieździe zapewnił Angel Rodado.

Cercle Brugge – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem czwartkowego meczu są gospodarze, co nie powinno nikogo dziwić po przebiegu spotkania rozgrywanego przy Reymonta. Kurs na wygraną Cercle Brugge wynosi około 1.35, a typ na zwycięstwo Wisły Kraków to mniej więcej 7.30. Kurs na remis jest szacowany w granicach 5.50. Planujesz postawić zakład na jutrzejsze spotkanie? Jeśli tak, to dobrze się składa. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Cercle Bruges Remis Wisła Kraków 1.34 5.30 7.20 1.35 5.50 7.35 1.35 5.50 7.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 sierpnia 2024 16:10 .

Cercle Brugge – Wisła Kraków, przewidywane składy

Cercle: Warleson – Magnee, Ravych, Miangue, Nazinho – Agyekum, Erick – Somers, Bruninho, Minda – Denkey

Wisła: Broda – Jaroch, Uryga, Biedrzycki, Mikulec – Carbo, Duarte – Starzyński, Sukiennicki, Kiss – Rodado

Cercle Brugge – Wisła Kraków, kto wygra?

Cercle Brugge – Wisła Kraków, transmisja meczu

Spotkanie Cercle Brugge z Wisłą Kraków oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i to na trzech kanałach telewizyjnych: TV6, Polsacie Sport 3 oraz Polsacie Sport Premium 2. Jeśli ktoś nie posiada tradycyjnego odbiornika, to może zobaczyć ten mecz za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Jan Breydel Stadionie już w najbliższy czwartek, 29 sierpnia o godzinie 20:00.

