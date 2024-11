fot. D. Canales Carvajal / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze AC Milan

Cagliari – AC Milan: typy bukmacherskie

AC Milan przystąpi do starcia z Cagliari Calcio po cennym zwycięstwie nad Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Tego typu zwycięstwo mogło Rossonerich mocno podbudować przed kolejnymi starciami. Jednocześnie mediolańczycy rozwiali wątpliwości w kontekście dyspozycji, udowadniając, że mogą grać na wysokim poziomie. 19-krotni mistrzowie Włoch podejdą do potyczki, chcąc wygrać trzecie z rzędu starcie. Z kolei Sardyńczycy mają plan, aby przerwać serię kolejnych porażek. Ekipa z Mediolanu podejdzie do rywalizacji, notując w pięciu ostatnich meczach ba wyjeździe cztery zwycięstwa. To może dawać do myślenia. Mój typ: AC Milan wygra.

Cagliari – AC Milan: ostatnie wyniki

Ekipa z Unipol Domus w poprzedniej kolejce uległa w roli gościa Lazio (1:2). Cagliari jednocześnie przegrało trzecie z rzędu spotkanie. Sardyńczycy po raz ostatni wygrali 20 października, gdy pokonali na swojej arenie Torino (3:2). Ogólnie w roli gospodarza w pięciu ostatnich spotkaniach Cagliari byli bezkompromisowi, notując w nich dwa zwycięstwa i trzy porażki.

Z kolei zespół Paulo Fonseki w środku tygodnia zaliczył prestiżowe zwycięstwo nad Realem Madryt (3:1) w Lidze Mistrzów. Tym samym AC Milan może pochwalić się czterema wygranymi meczami, notując też porażkę w pięciu ostatnich występach. Tymczasem w Serie A w trzech ostatnich meczach na wyjeździe Rossoneri wygrali dwukrotnie i raz przegrali.

Cagliari – AC Milan: historia

Po raz ostatni obie ekipy mierzyły się ze sobą w maju. AC Milan pokonał wówczas Cagliari (5:1). Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między oboma zespołami Rossoneri zaliczyli pięć z rzędu zwycięstw. Sardyńczycy po raz ostatni wygrali z Milanem w maju 2017 roku (2:1).

Cagliari – AC Milan: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na zwycięstwo AC Milan kształtuje się w wysokości 1.55-1.60. Remis oszacowano na 4.10-4.30. Z kolei rozwiązanie na wygraną Cagliari Calcio wyceniono na 5.10-5.50. Przy okazji sobotniego meczu można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Cagliari – AC Milan, typ kibiców

Cagliari – AC Milan, przewidywane składy

Obie drużyny przystąpią do spotkania osłabione. Cagliari Calcio nie będzie mogło liczyć w meczu na takich graczy jak: Michel Adopo i Yerry Mina. Z kolei w AC Milan nie będą mogli wystąpić: Alessandro Florenzi, Ismael Bennacer, Matteo Gabbia czy Alvaro Morata.

Cagliari Davide Nicola AC Milan Paulo Fonseca Cagliari Davide Nicola 4-4-1-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-4-1-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład AC Milan Paulo Fonseca Rezerwowi 1 Giuseppe Ciocci 9 Gianluca Lapadula 10 Nicolas Viola 14 Alessandro Deiola 16 Matteo Prati 21 Jakub Jankto 23 Mateusz Wieteska 30 Leonardo Pavoletti 33 Adam Obert 37 Paulo Azzi 71 Alen Sherri 80 Kingstone Mutandwa 97 Mattia Felici 2 Davide Calabria 8 Ruben Loftus-Cheek 9 Luka Jović 17 Noah Okafor 28 Malick Thiaw 42 Filippo Terracciano 57 Marco Sportiello 73 Francesco Camarda 80 Yunus Musah 96 Lorenzo Torriani

Cagliari – AC Milan, transmisja meczu

Sobotnie starcie w ramach 12. kolejki Serie A będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji i w internecie. Transmisja ze spotkania Cagliari Calcio – AC Milan zacznie się o godzinie 18:00 i będzie emitowana na antenie Eleven Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych, a także Smart TV. Rywalizację skomentują Julian Kowalski i Tomasz Zieliński. Dostęp do transmisji z wydarzenia daje także usługa z STS TV.

