Burnley – Southampton: typy, kursy, zapowiedź (21.04.2022)

Na zdjęciu: Che Adams

Grające o utrzymanie w Premier League Burnley, w czwartek podejmie u siebie Southampton, które pokonało ostatnio Arsenal.

Turf Moor Premier League Burnley Southampton 2.75 3.40 2.70

Burnley – Southampton, typy i przewidywania

Nie pokusimy się o wytypowanie zwycięzcy czwartkowej batalii. To bowiem niepotrzebne ryzyko. Zamiast tego wolimy obstawić gola dla obu stron. Taki scenariusz spełnił się w 10 z 15 ostatnich meczów z udziałem Southampton.

Burnley – Southampton, sytuacja kadrowa

W Burnley zabraknie czterech graczy. Problemy zdrowotne mają: Ben Mee, Johann Gudmundsson, Ashley Westwood oraz Erik Pieters. Southampton nie moc jedynie kontuzjowany Alex McCarthy.

Burnley – Southampton, ostatnie wyniki

W minionych trzech meczach Burnley wywalczyło cztery na dziewięć możliwych punktów. To efekt bardzo ważnego zwycięstwa z bezpośrednim rywalem o uniknięcie spadku, czyli Evertonem (3:2). The Clarets ostatnio zremisowali zaś z faworyzowanym West Hamem (1:1). W międzyczasie ulegli jednak Norwich City (0:2), za co posadą zapłacił Sean Dyche.

W Premier League bez dwóch zdań nie ma drugiego tak nieobliczalnego zespołu jak Southampton. Przewidzenie jak spiszą się Święci graniczy z cudem. 9 kwietnia drużyna, którą dowodzi Ralph Hasenhuttl, rozstała rozbita przed własną publicznością przez Chelsea (0:6). Tydzień później na St. Mary’s Stadium przybył Arsenal, który przegrał 0:1.

Burnley – Southampton, prawdopodobieństwo wygranej

Burnley – Southampton, historia

Kluby te konfrontowały się ze sobą 36 razy. Więcej powodów do radości mają fani Southampton. To ich ulubieńcy wygrywali częściej, bo 12 razy. 11-krotnie zwyciężyli zaś zawodnicy Burnley. 13 razy zdarzył się remis.

Burnley – Southampton, kursy bukmacherów

Burnley – Southampton, przewidywane składy

Burnley: Pope; Roberts, Collins, Tarkowski, Taylor; McNeil, Cork, Brownhill, Cornet; Rodriguez, Weghorst

Southampton: Forster; Livramento, Bednarek, Salisu, Walker-Peters; S. Armstrong, Ward-Prowse, Romeu, Elyounoussi; Adams, Broja

Burnley – Southampton, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w czwartek 21 kwietnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 39-letni Stuart Attwell. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 20:45. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Canal+ Sport 2.

