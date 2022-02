Burnley – Leicester: typy, kursy, zapowiedź (01.03.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: James Maddison

We wtorek zostanie rozegrana zaległa 22. kolejka Premier League. Z tego względu Burnley zagra z Leicester na Turf Moor. Niespodziewanie to The Clarets lepiej prezentują się w ostatnich tygodniach, natomiast Lisy już długo czekają na komplet punktów. Jak będzie tym razem? Sprawdź nasz typ, sytuację kadrową obu ekip, przewidywane składy czy kursy bukmacherskie.

Turf Moor Premier League Burnley Leicester 3.15 3.50 2.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lutego 2022 15:30 .

Burnley – Leicester, typy i przewidywania

Burnley wrzuciło szósty bieg i nie zamierza zwalniać tempa. Wszystko przez odrodzenie nadziei na opuszczenie strefy spadkowej. Co prawda, ostatnio ledwo udało się uciułać punkt, lecz najbliższy rywal The Clarets nadal walczy z własnymi demonami. Leicester strasznie długo czeka na zwycięstwo w Premier League, dlatego na Turf Moor każdy scenariusz jest możliwy.

Z racji, że Lisy znów spróbują się przełamać, piłkarze Burnley większość sił skupią na zadaniach defensywnych. Stąd też postawimy, że to podopieczni Rogersa otworzą wynik spotkania.

Superbet 2.00 1. gol w meczu – Leicester – TAK Przejdź na stronę Superbet

Burnley – Leicester, sytuacja kadrowa

W tym meczu po stronie gospodarzy nie zagra Matej Vydra oraz Gudmundsson. Tymczasem Rogers nie weźmie ze sobą Castagne’a, Fofany, Bertranda, Evansa i Justina.

Burnley – Leicester, ostatnie wyniki

Burnley wreszcie zaczęło regularnie zdobywać punkty. Po bezbarwnej jesieni i wczesnej zimie nadeszły lepsze chwile na Turf Moor. Teraz po dwóch zwycięstwach z rzędu przeciwko Brighton (3:0), Tottenham (1:0) i remisie z Crystal Palace (1:1) narodziła się nadzieja na opuszczenie strefy spadkowej. Żeby tak się stało trzeba pokonać następnego rywala, którego dopadła właśnie okropna niemoc.

Brendan Rogers niby może spać spokojnie, jednak obecna sytuacja Lisów nikogo nie rozpieszcza. Leicester spadł na 13. lokatę przez serię gorszych wyników. Ostatnią wygraną drużyna zapewniła sobie w połowie grudnia. Od tamtej pory nie może zainkasować całej puli, więc coś na pewno tutaj nie gra. Jedynym pocieszeniem jest aktualnie awans do kolejnej rundy Ligi Konferencji, gdzie Lisy rozbiły niżej notowany Randers.

Burnley – Leicester, historia

Rywalizacja tych zespołów od dawna przynosi sporo emocji. Historia spotkań bezpośrednich przemawia na korzyść gości, ale jesienią na King Power padł remis (2:2). Z kolei podczas kampanii 2020/21 najpierw Leicester pokonał Burnley (4:2), a później obie ekipy podzieliły się punktami (1:1).

Burnley – Leicester, kursy bukmacherskie

Burnley – Leicester, przewidywane składy

Burnley: Pope – Taylor, Mee, Tarkowski, Roberts – McNeil, Browinhill, Westwood, Lennon – Rodriguez, Weghorst

Leicester: Schmeichel – Pereira, Amartey, Soyuncu, Thomas – Tielemans, Ndidi, Maddison, Lookman, Barnes – Daka

Burnley – Leicester, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” w TV przeprowadzi Canal+ Sport 2. Te spotkanie obejrzycie też w Internecie, dzięki platformie Canalplus.com.

Tydzień bez ryzyka do 1300zł + darmowy zakład 34zł Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Zarejestruj się w Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.