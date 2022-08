Przed 4. kolejką Bundesligi: typy, kursy, zapowiedzi

PressFocus Na zdjęciu: Leroy Sane

Bayern Monachium narzucił tempo, któremu rywale nie zdołali dorównać. Czy po czwartej kolejce rekordowi mistrzowie Niemiec nadal będą mieć na koncie komplet punktów?

Hertha Berlin – Borussia Dortmund. Typy, kursy, zapowiedź

Hertha Berlin po trzech kolejkach znajduje się w strefie spadkowej. Z perspektywy Polaków przykro, że Krzysztof Piątek nie dostaje swoich szans, dzięki którym mógłby pomóc ekipie ze stolicy w poprawieniu sytuacji. A w najbliższej kolejce Herthę czeka pojedynek z rozwścieczonym rywalem.

Borussia Dortmund została w miniony weekend brutalnie wypunktowana przez Werder Brema. Do 89. minuty BVB prowadziło 2:0, by przegrać 2:3. To tylko unaoczniło wielkie problemy zespołu w defensywie. Wydaje się, że nawet w starciu z kiepsko dysponowaną Herthą trudno będzie Borussii zachować czyste konto.

Nasz typ: obie strzelą

STS 1.56 obie strzelą Zagraj!

RB Lipsk – VfL Wolfsburg

RB Lipsk to kolejny z niemieckich gigantów, który nie może początku sezonu zaliczyć do udanych. Byki zapewniły sobie powrót Timo Wernera, ale nadal mają problemy z wygrywaniem meczów. Ba, zdobywały gole w każdym z trzech poprzednich meczów, ale dały im one zaledwie dwa punkty.

Tyle samo oczek ma VfL Wolfsburg. W zespole Wilków niedawno szansę dostał Jakub Kamiński. Kto wie, może trener da mu też sprawdzić się na tle regularnego uczestnika Ligi Mistrzów?

Nasz typ: zwycięstwo RB Lipsk

STS 1.39 zwycięstwo RB Lipsk Zagraj!

Bayern Monachium – Borussia Moenchengladbach. Typy, kursy, zapowiedź

Najbliższy mecz Bayernu Monachium jawi się jako hit kolejki. Ostatecznie na Allianz Stadium przyjedzie wicelider tabeli.

Prawdziwe pytanie brzmi, czy jakikolwiek zespół Bundesligi jest obecnie w stanie nawiązać walkę z bawarskim walcem. Die Roten wygrali wszystkie trzy ligowe mecze, strzelając 17 (!) bramek i tracąc zaledwie jedną. Borussia Moenchengladbach notuje początek sezonu powyżej oczekiwań, ale z obiektu Bayernu trudno będzie wrócić z punktami.

Nasz typ: wygrana Bayernu

STS 1.22 zwycięstwo Bayernu Zagraj!

Program 4. kolejki Bundesligi

piątek (26 sierpnia):

20:30 Freiburg – Bochum (1)

sobota (27 sierpnia):

15:30: Mainz – Bayer Leverkusen (2)

Schalke 04 Gelsenkirchen – Union Berlin (obie strzelą)

Hertha Berlin – Borussia Dortmund (obie strzelą)

RB Lipsk – VfL Wolfsburg (1)

Hoffenheim – Augsburg (powyżej 2,5 bramki)

18:30 Bayern Monachium – Borussia Moenchengladbach (1)

niedziela (28 sierpnia):

15:30 FC Koeln – VfB Stuttgart (obie strzelą)

17:30 Werder Brema – Eintracht Frankfurt (obie strzelą)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

4. kolejka Bundesliga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 18:30 26 August 2022 Freiburg Bochum 1.48 4.55 6.45 1.49 4.90 6.40 13:30 27 August 2022 RB Leipzig Wolfsburg 1.50 4.60 6.00 1.49 4.70 6.00 13:30 27 August 2022 Mainz 05 Bayer Leverkusen 2.70 3.55 2.43 2.70 3.70 2.45 13:30 27 August 2022 Schalke 04 Union Berlin 3.00 3.30 2.33 3.05 3.40 2.35 13:30 27 August 2022 Hertha Berlin Borussia Dortmund 4.45 4.40 1.67 4.30 4.40 1.69 13:30 27 August 2022 Hoffenheim Augsburg 1.46 4.80 5.80 1.47 4.90 6.00 16:30 27 August 2022 Bayern Munich Borussia Moenchengladbach 1.20 7.85 11.25 1.19 8.20 12.00 13:30 28 August 2022 FC Koln VfB Stuttgart 2.08 3.60 3.25 2.09 3.70 3.30 15:30 28 August 2022 Werder Bremen Eintracht Frankfurt 2.49 3.60 2.70 Pokaż 1 więcej spotkań 18:30 2 September 2022 Borussia Dortmund Hoffenheim 1.63 4.40 4.70 Pokaż 1 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 sierpnia 2022 09:10 .

