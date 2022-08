Przed 2. kolejką Bundesligi: typy, kursy, zapowiedzi

PressFocus Na zdjęciu: Serge Gnabry

Bayern Monachium ponownie rozpoczął rozgrywki ligowe z wysokiego C. W drugiej kolejce Bawarczyków czeka starcie z Wolfsburgiem, podczas gdy Borussia Dortmund zmierzy się na wyjeździe z Freiburgiem.

SC Freiburg – Borussia Dortmund. Typy, kursy, zapowiedź

Borussia Dortmund nie może mówić o łatwym początku sezonu. Już w pierwszej kolejce czekał ją bardzo trudny pojedynek z Bayerem Leverkusen, z którego wyszła zwycięsko (1:0). W tym meczu kontuzji doznał Karim Adeyemi, a Sebastien Haller nie będzie do dyspozycji trenera co najmniej przez kilka miesięcy. Póki co, jednak, Borussen zdają się świetnie radzić z przeciwnościami losu.

Czy tak będzie i po drugiej serii gier? Freiburg tydzień temu zdemolował na wyjeździe Augsburg (4:0), podejdzie więc do starcia w świetnym nastroju. W ostatnich czterech starciach bezpośrednich wygrywali tylko gospodarze. Gdy starcie miało miejsce na Signal Iduna Park, BVB było bezlitosne, wygrywając 5:1 i 4:0. Na Europa Park Stadion Freiburg dwukrotnie wygrał rezultatem 2:1.

Nasz typ: obie strzelą

STS 1,52 obie strzelą Zagraj!

RB Lipsk – FC Koeln. Typy, kursy, zapowiedź

O udanym starcie sezonu nie mogą mówić też piłkarze RB Lipsk. Byki najpierw przegrały szalony mecz o Superpuchar Niemiec (3:5), a następnie wypuściły z rąk prowadzenie i tylko zremisowały z VfB Stuttgart (1:1) w lidze. Zespół Domenico Tedesco prezentuje się okazale w ofensywie, ale popełnia sporo błędów pod własną bramką.

A FC Koeln nie miało najmniejszego kłopotu z brutalnym powitaniem Schalke 04 Gelsenkirchen z powrotem w elicie. Kozły wygrały aż 3:1, kreując mnóstwo sytuacji. Tym razem, na stadionie w Lipsku, również spodziewamy się wymiany ciosów.

Nasz typ: obie strzelą

STS 1,77 obie strzelą Zagraj!

Bayern Monachium – VfL Wolfsburg. Typy, kursy, zapowiedź

Bayern Monachium udowadnia, że tli się w nim życie po odejściu Roberta Lewandowskiego. Bawarczycy najpierw wbili pięć bramek Lipskowi w Superpucharze Niemiec, a potem odprawili z kwitkiem Eintracht Frankfurt (6:1) w Bundeslidze. Bramki zdobywane przez podopiecznych Juliana Nagelsmanna rzeczywiście rozkładają się teraz na większą liczbę graczy, co jak dotąd, gwarantuje wyniki.

VfL Wolfsburg rozpoczął kampanię od trudnego zwycięstwa w Pucharze Niemiec nad Jeną (1:0) z Ligi Regionalnej. W Bundeslidze, zaś, zremisował z Werderem Bremą. Trudno spodziewać się, by Wilki urwały punkty wielkim faworytom.

Nasz typ: Bayern wygra, handicap -1,5

STS 1,44 Bayern wygra więcej niż jedną bramką Zagraj!

Program 2. kolejki Bundesligi

piątek (12 sierpnia):

20:30 SC Freiburg – Borussia Dortmund (obie strzelą)

sobota (13 sierpnia):

15:30: Bayer Leverkusen – Augsburg (1)

Hertha Berlin – Eintracht Frankfurt (X)

RB Lipsk – FC Koeln (obie strzelą)

TSG Hoffenheim – VfL Bochum (powyżej 2,5 bramki w meczu)

Werder Brema – VfB Stuttgart (obie strzelą)

18:30 Schalke 04 Gelsenkirchen – Borussia Moenchengladbach (2)

niedziela (14 sierpnia):

15:30 FSV Mainz – FC Union Berlin (obie strzelą)

18:30 Bayern Monachium – VfL Wolfsburg (1, handicap -1,5)

W nawiasie prezentujemy nasze typy na dany mecz.

2. kolejka Bundesliga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 18:30 12 August 2022 Freiburg Borussia Dortmund 3.00 3.65 2.25 3.10 3.70 2.30 13:30 13 August 2022 Werder Bremen VfB Stuttgart 2.35 3.55 2.90 2.33 3.60 2.95 13:30 13 August 2022 Bayer Leverkusen Augsburg 1.32 5.80 8.40 13:30 13 August 2022 Hertha Berlin Eintracht Frankfurt 2.95 3.35 2.31 3.00 3.45 2.33 13:30 13 August 2022 RB Leipzig FC Koln 1.45 4.80 6.40 13:30 13 August 2022 Hoffenheim Bochum 1.58 4.50 5.20 16:30 13 August 2022 Schalke 04 Borussia Moenchengladbach 3.05 3.75 2.20 13:30 14 August 2022 Mainz 05 Union Berlin 2.27 3.15 3.20 2.29 3.25 3.25 15:30 14 August 2022 Bayern Munich Wolfsburg 1.14 9.20 16.00 Pokaż 1 więcej spotkań 18:30 19 August 2022 Borussia Moenchengladbach Hertha Berlin 1.63 4.20 5.00 Pokaż 1 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 sierpnia 2022 07:05 .

Oferta dla nowych klientów i transmisje w STS

Wszystkie mecze La Liga możesz obstawiać u bukmachera STS. Ten operator oferuje zakład bez ryzyka (cashback) w wysokości 100 zł! Co zrobić, by to uzyskać? Załóż konto, podaj STS kod promocyjny GOAL. Następnie postępuj według instrukcji bukmachera, postaw swój pierwszy kupon i ciesz się ze zwycięstwa!

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Idź do STS +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.