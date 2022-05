Brighton – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (07.05.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Brighton – Manchester United: typy i kursy na mecz Premier League. Kibice Manchesteru United najchętniej woleliby, żeby obecny sezon dobiegł już końca. Do rozegrania pozostały Czerwonym Diabłom jeszcze tylko dwa mecze. Szanse na awans do Ligi Mistrzów są, ale już tylko iluzoryczne. O utrzymanie miejsca promującego grą w europejskich pucharach dalej należy jednak walczyć.

The American Express Community Stadium Premier League Brighton Manchester United 2.80 3.50 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 maja 2022 00:35 .

Brighton – Manchester United, typy i przewidywania

Po słabym sezonie 2020/21 Mewy mogą czuć zadowolenie z obecnej kampanii. Dziewiąte miejsce w lidze, spokojne utrzymanie i aż 10 zwycięstw to statystyki, które każdy kibic zespołu z Brighton wziąłby w ciemno. Zespół stracił na jakości odkąd poważnej kontuzji nabawił się Jakub Moder, ale wciąż prezentuje odpowiedni poziom, by rywalizować nawet z najsilniejszymi drużynami. W ostatnich meczach poprawiła się także skuteczność, a Brighton strzela więcej bramek aniżeli w rundzie jesiennej.

Manchester United w tym sezonie stał się klubem-memem, a większości spotkań z silniejszymi zespołami dostaje ciężkie baty. Pomimo ogromnego budżetu i silnej kadry Czerwone Diabły nie są w tym sezonie nawiązać rywalizacji o mistrzostwo Anglii. Co więcej, problemem może być nawet awans do europejskich pucharów. Bez nich ciężko może być o namówienie klasowych zawodników do transferu na Old Trafford. Jedynymi jasnymi postaciami drużyny w tym sezonie wydają się być Cristiano Ronaldo i Bruno Fernandes. Portugalczycy niemal we dwójkę wypracowują bramki dla drużyny i ambitnie podchodzą do meczów. Brighton wydaje się być zespołem w ich zasięgu, a że Mewy nie walczą już o nic, spodziewamy się, że klub z Manchesteru ambitnie podejdzie do najbliższego spotkania. Nasz typ: Wygrana Manchesteru United.

Brighton – Manchester United, sytuacja kadrowa

Trener Brighton będzie musiał poradzić sobie bez kontuzjowanych Jakuba Modera i Jeremy’ego Sarmiento. Wątpliwy wydaje się także występ zmagającego się z urazem Enocka Mwepu.

Po stronie Manchesteru United jest wiele braków. Łącznie Ralf Rangnick nie będzie mógł skorzystać aż z pięciu zawodników. Kontuzjowani są: Pogba, Shaw, Rashford, Sancho i Wan-Bissacka. Z urazem zmaga się Eric Bailly, którego występ wydaje się być wątpliwy. Na pewno w najbliższym meczu Premier League nie zagra również zawieszony w związku z trwającą rozprawą sądową Mason Greenwood.

Brighton – Manchester United, ostatnie wyniki

Paradoksalnie lepszymi rezultatami w ostatnich meczach może pochwalić się Brighton&Hove Albion. Mewy wygrały trzy z ostatnich pięciu spotkań, przegrywając tylko z Manchesterem City. Oprócz tego zremisowały z Southmaptonem i pokonały Arsenal, Tottenham i Wolverhampton.

Zdecydowanie powodów do dumy nie ma w ostatnich meczach Manchester United. Wygrać udało się tylko z Norwich i Brentford. Poza tym Czerwone Diabły przegrały wysoko z Liverpoolem i Arsenalem i zremisowały z Chelsea Londyn.

Brighton – Manchester United, historia

Pojedynki między Brighton a Manchesterem United w ostatnich latach były wyjątkowo jednostronne. Wszystkie poprzednie pięć meczów wygrały Czerwone Diabły, z bilansem bramkowym 13:3. Historia zatem przemawia na ich korzyść.

Brighton – Manchester United, kursy bukmacherskie

Mimo korzystnego dla Manchesteru United bilansu ostatnich meczów, bukmacherzy nie wskazują faworyta najbliższego starcia między tymi rywalami. Kurs na zwycięstwo Brighton wynosi ok. 2.80, podczas gdy na Manchester United 2.60. Najwyżej wyceniany jest remis – między 3.35, a 3.60.

Brighton – Manchester United, przewidywane składy

Brighton: Sanchez – Veltman, Dunk, Webster, Lamptey – Bissouma, Caicedo, Cucurella, Trossard – Mac Allister, Welbeck

Manchester United: De Gea, Diogo Dalot, Lindelof, Varane, Alex Telles – McTominay, Matic, Elanga, Bruno Fernandes, Mata – Cristiano Ronaldo

Brighton – Manchester United, transmisja

Spotkanie będzie transmitowane na CANAL+Sport 2. Transmisja “na żywo” dostępna będzie także na stronie bukmachera Betclic. Początek meczu w sobotę o godzinie 18:30.

