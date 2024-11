Brighton – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2024)

Brighton - Manchester City, typy na mecz 11. kolejki Premier League. Mistrzowie Anglii mierzą się z kryzysem. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Brighton Manchester City Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2024 09:55 .

Brighton – Manchester City, typy i przewidywania

Manchester City przed sezonem był wielkim faworytem do wygrania ligi angielskiej. Poważna kontuzja Rodriego oraz niewystarczająco szeroka kadra doprowadziły do ewidentnych problemów, z jakimi mierzą się Obywatele. W sobotę ekipa Pepa Guardioli zagra na wyjeździe z Brighton. Czwarta porażka z rzędu byłaby wręcz niewybaczalna. Mój typ – powyżej 2,5 gola.

Brighton – Manchester City, ostatnie wyniki

Brighton ma za sobą niekorzystny dwumecz z Liverpoolem. Najpierw te drużyny zagrały w Pucharze Ligi Angielskiej (The Reds zwyciężyli 3-2), a później w Premier League (2-1 dla Liverpoolu). Mewy zajmują ósme miejsce w ligowej tabeli.

Manchester City znajduje się w największym kryzysie od lat. Trzy ostatnie mecze to trzy porażki, w tym bardzo bolesna ze Sportingiem w Lidze Mistrzów (1-4). Manchester City po dziesięciu kolejkach zajmuje w tabeli Premier League drugie miejsce, tracąc dwa punkty do pierwszego Liverpoolu.

Brighton – Manchester City, historia

Bezpośrednia rywalizacja tych ekip w ostatnich latach układa się korzystnie dla Manchesteru City, który nie przegrał sześciu spotkań z rzędu. W minionym sezonie Obywatele ograli na wyjeździe Brighton aż 4-0, a u siebie zwyciężyli 2-1. Mewy czekają na triumf z tym rywalem od 2021 roku.

Brighton – Manchester City, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają Manchester City za wyraźnego faworyta do trzech punktów. Kurs na wygraną gości wynosi 1.77. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Brighton jest to 4.20. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Najwyższy bonus powitalny w Superbet odbierzesz z kodem GOAL.

Brighton – Manchester City, przewidywane składy

Brighton Fabian Hürzeler Manchester City Pep Guardiola Brighton Fabian Hürzeler 4-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-4-1 4-1-4-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Rezerwowi 2 Tariq Lamptey 8 Brajan Gruda 10 Julio Enciso 11 Simon Adingra 15 Jakub Moder 23 Jason Steele 26 Yasin Ayari 27 Mats Wieffer 28 Evan Ferguson 8 Mateo Kovacic 17 Kevin De Bruyne 18 Stefan Ortega 27 Matheus Nunes 56 Jacob Wright 75 Nico O’Reilly 82 Rico Lewis 87 James McAtee

Brighton – Manchester City, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Brighton 25% Remisem 0% Wygraną Manchesteru City 75% 4 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Brighton

Remisem

Wygraną Manchesteru City

Brighton – Manchester City, transmisja meczu

Mecz Brighton – Manchester City rozpocznie się w sobotę o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna jedynie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.